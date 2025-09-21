ये हेल्दी चीजें आपकी किडनी को कर सकती है डैमेज, खाने से पहले हो जाएं सावधान!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है. क्या आप जानते हैं कुछ हेल्दी चीजों का सेवन करने से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है.
किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है. किडनी में किसी तरह की समस्या होती है तो पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है. कई बार कुछ चीजों को हम हेल्दी मानकर खाने लगते हैं जो कि आगे चलकर किडनी के लिए समस्या बन सकती है. आइए जानते हैं उन हेल्दी चीजों के बारे में जिसका सेवन करने से किडनी को नुकसान हो सकता है.
एवोकाडो
एवोकाडो में हैल्दी फैट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. एवोकाडो में हाई पोटेशियम पाया जाता है जो कि किडनी मरीज के लिए सही नहीं होता है. अगर आपको किडनी से जुड़ी समस्या है तो आपको एवोकाडो का सेवन करने से बचें.
केला
केले में हाई पोटैशियम पाया जाता है. अगर आपको किडनी से जुड़ी समस्या है तो आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए. केले का सेवन करने से किडनी पर असर पड़ सकता है
ब्राउन राइस
ब्राउन राइस हेल्दी माना जाता है. वहीं ब्राउन राइस का सेवन करना किडनी मरीज के लिए सही नहीं माना जाता है. दरअसल ब्राउन राइस में पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है. किडनी मरीज को ब्राउन का कम से कम सेवन करना चाहिए.
साबुत अनाज
साबुत अनाज का सेवन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. साबुत अनाज में फाइबर पाया जाता है. अगर किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप साबुत अनाज का सेवन ज्यादा मात्रा में ना करें. इससे आपको नुकसान हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
