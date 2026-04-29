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बांग्लादेश में खसरे से 250 अधिक मौत, भारत तेजी से पसार रहा पैर, WHO ने जारी किया रेड अलर्ट

बांग्लादेश में खसरें का प्रकोप देखने को मिल रहा है. अब तक 250 से अधिक मौत हो चुकी है. WHO ने बताया है कि भारत में भी खसरा फैल सकता है. एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में टीकाकरण की वजह से महामारी का आंशका कम है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:43 PM IST
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बांग्लादेश में खसरे से 250 अधिक मौत, भारत तेजी से पसार रहा पैर, WHO ने जारी किया रेड अलर्ट

बांग्लादेश में खसरे की समस्या तेजी से फैल रही है. अब तक बांग्लादेश में 250 से अधिक मौत हो चुकी है. इससे पूरे दक्षिण एशिया पर खतरा मंडरा रहा है. बांग्लादेश में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ज्यादातर इसमें छोटे बच्चे हैं. खसरा भारत में भी फैल सकता है. WHO ने इसे लेकर सतर्क किया है. 

भारत में भी पहुंच सकता है खसरा 

 WHO ने चेतावनी जारी करते हुए बोला कि खसरा एक संक्रामक वायरस है. खसरा दक्षिण और पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक है. भारत और बांग्लादेश और भारत की खुली सीमा सक्रिय की वजह से लोगों की काफी आवाजाही है जिससे भारत में संक्रमण फैल सकता है. 

टीकाकरण में गिरावट 

एक्सपर्ट के अनुसार बांग्लादेश में इस गंभीर स्थिति के पीछे का कारण कुछ सालों में टीकाकरण अभियान में गिरावट आई है. राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक बाधाओं की वजह से टीकाकरण का अभियान बाधित हुआ है. जिससे खसरे के खिलाफ इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया. 2025 में टीकाकरण दर में गिरावट आई है. जिस वजह से स्थिति गंभीर हुई है. 

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भारत के लिए कितना खतरा 

 WHO के अनुसार भारत में जोखिम बढ़ सकता है. लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि भारत खसरे को लेकर मजबूत स्थिति में है. भारत में खसरा रूबेला टीकाकरण किया गया है. जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत बना हुआ है. भारत में नेशनल लेवल पर स्थिति गंभीर नहीं हो सकती है. बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में मामले सामने आ सकते हैं. 

क्या है भारत की तैयारी 

भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अनुसार टीकाकरण की पूरी व्यवस्था है. एक्सपर्ट का कहना है कि इस वजह से भारत में महामारी फैलने की संभावना कम है. लेकिन WHO ने भारत में इस वायरस को लेकर निगरानी और सतर्कत बनाए रखने की सलाह दी है. खासकर बांग्लादेश से सीमवर्ती राज्यों में सतर्कता बेहद जरूरी है. 

भारत में खसरे के आंकड़े

National Library of Medicine के अनुसार भारत में 2010 and 2013 में टीकाकरण अभियान की मदद से 41,000 से 56,000 बच्चों की खसरे से जान बचाई गई थी.इस बीच 39% से 57% तक मौतों को रोका गया था. 2005 से 2013 के बीच भारत में 27,000 बच्चों की मौतों खसरे से हुई थी. भारत में टीकाकरण अभियान चलाया गया, वहां पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में खसरे से मौत कम देखी गई. भारत में लड़कियों को खसरे न ज्यादा प्रभावित किया. जिन राज्यों में टीकाकरण का अभियान चला, वहां लड़कियों की मौत में कमी देखी गई. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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