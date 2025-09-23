सुबह या रात, कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? जानें क्या कहती है रिसर्च
Advertisement
trendingNow12934226
Hindi NewsHealth

सुबह या रात, कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? जानें क्या कहती है रिसर्च

Bathing at Night or Morning: एक सर्वसाधारण धारणा है कि शरीर को साफ रखने के लिए नहाना बहुत जरूरी है. मगर एक सौ में से 34 अमेरिकी रोज नहीं नहाते हैं. ब्रिटेन और जर्मनी के लोग तो औसतन हफ्ते में सिर्फ चार बार ही नहाते हैं. मगर हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग रोजाना कम से कम एक बार जरूर स्नान करते हैं.

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह या रात, कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? जानें क्या कहती है रिसर्च

What Is The Right Time to Bath: कुछ लोग सुबह में नहाते हैं, तो कुछ लोग दोपहर में. कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह और रात दोनों समय नहाते हैं. सबके अपने-अपने तर्क हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि किस समय नहाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है? मित्रों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी सेहत के लिहाज से सुबह में नहाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर शाम में.

 

सुबह नहाने का कारण
अमूमन लोग सुबह में नहाते हैं. इसके पीछे का तर्क ये है कि रातभर में पसीने के साथ देह में जो गंदगी आई, वो साफ हो जाती है. रातभर की खुमारी को दूर करके दिनभर ताजगी का अहसास होता है. लोग स्वयं को अधिक फुर्तीला महसूस करते हैं. इसलिए सुबह नहाना जरूरी है. मगर दूसरी सच्चाई ये भी है कि दिनभर की भागदौड़ में हमारा शरीर धूल जैसी कई तरह की गंदगी के संपर्क में आता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

सोने से पहले नहीं नहाने से क्या होता है?
अगर सोने से पहले नहीं नहाते हैं, तो देह की सारी गंदगी चादर और तकिए पर जमा हो जाती है. त्वचा पर जो कई तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं, वो पसीने के साथ मिलकर बदबू फैलाते हैं. जब नहाते हैं तो त्वचा से गंदगी साफ होती है. पसीना साफ होता है. रात को नींद भी सुकून से आती है.

 

कैसे नहाना चाहिए?
एक रिसर्च के मुताबिक सोने से एक या दो घंटे पहले 10 मिनट तक गुनगुने पानी से नहाने से नींद आने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है. मगर रात में नहाने के बाद भी पसीना आता है. ये पसीना डस्ट माइट्स जैसे छोटे कीड़े के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं. ये मृत त्वचा कोशिकाओं को खा जाते हैं. समय के साथ डस्ट माइट्स का विस्तार होता है. और ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है. इतना ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया रजाई, चादर और तकिए पर कई हफ्तों तक रह सकते हैं. ये उनलोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है.

 

किन लोगों को करना चाहिए परहेज?
खासतौर पर गंभीर अस्थमा से जूझ रहे लोगों को इससे नुकसान होता है. टीबी या धूम्रपान से जुड़ी फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकती है. इसीलिए शाम को नहाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी चादर साफ करना, क्योंकि अगर आप नहाकर सो जाते हैं और एक महीने तक बेड की चादर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया, गंदगी और डस्ट माइट्स जमा हो जाएंगे और ये सेहत के लिए नुकसानदायक है. इसलिए रात को नहाना तो ठीक है, मगर साथ तकिए और चादर को साफ रखना भी आवश्यक है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
IANS

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
DNA Analysis
जनता के पैसे से मूर्ति बनाने वाली सोच पर स्ट्राइक! SC बोला- नेताओं का सम्मान...
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
weather update
कोलकाता में अचानक आई बारिश से डूब गया शहर, क्या बाकी शहरों में भी बरसेगा मॉनसून?
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
Karnataka News in Hindi
बेंगलुरु में गड्ढों पर सियासत, शिवकुमार बोले- 'दिल्ली में PM आवास के पास भी गड्ढे'
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
Kolkata rain
7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
Maharashtra
घर से बुलाकर कांग्रेस नेता को पहनाई साड़ी, फिर BJP वर्कर्स... PM से जुड़ा है मामला?
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
ahmedabad news
आखिरी समय में बेड से बांधकर रखना पड़ा... पुलिस इंस्पेक्टर के साथ जो हुआ, झकझोर देगा
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
Jammu and Kashmir
'यशस्विनी सबसे-ऊंची CRPF बाइक अभियान' में महिलाओं ने दिखाया डेयरडेविल्स का कौशल
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
PM Modi
आयुष्मान भारत योजना के 7 वर्ष पूरे, PM मोदी ने कहा,'भारत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र...'
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
Siddaramaiah
कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अजीम प्रेमजी को लिखा पत्र, ट्रैफिक जाम को लेकर मांगा सहयोग
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
Droupadi Murmu
'नया साल शांति और समृद्धि लाए',राष्ट्रपति मुर्मू ने इजरायल को दी 'रोश हशनाह' की बधाई
;