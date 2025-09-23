सुबह या रात, कब नहाना है ज्यादा फायदेमंद? जानें क्या कहती है रिसर्च

What Is The Right Time to Bath: कुछ लोग सुबह में नहाते हैं, तो कुछ लोग दोपहर में. कुछ ऐसे भी हैं जो सुबह और रात दोनों समय नहाते हैं. सबके अपने-अपने तर्क हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि किस समय नहाना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है? मित्रों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी सेहत के लिहाज से सुबह में नहाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर शाम में.

सुबह नहाने का कारण

अमूमन लोग सुबह में नहाते हैं. इसके पीछे का तर्क ये है कि रातभर में पसीने के साथ देह में जो गंदगी आई, वो साफ हो जाती है. रातभर की खुमारी को दूर करके दिनभर ताजगी का अहसास होता है. लोग स्वयं को अधिक फुर्तीला महसूस करते हैं. इसलिए सुबह नहाना जरूरी है. मगर दूसरी सच्चाई ये भी है कि दिनभर की भागदौड़ में हमारा शरीर धूल जैसी कई तरह की गंदगी के संपर्क में आता है.

सोने से पहले नहीं नहाने से क्या होता है?

अगर सोने से पहले नहीं नहाते हैं, तो देह की सारी गंदगी चादर और तकिए पर जमा हो जाती है. त्वचा पर जो कई तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं, वो पसीने के साथ मिलकर बदबू फैलाते हैं. जब नहाते हैं तो त्वचा से गंदगी साफ होती है. पसीना साफ होता है. रात को नींद भी सुकून से आती है.

कैसे नहाना चाहिए?

एक रिसर्च के मुताबिक सोने से एक या दो घंटे पहले 10 मिनट तक गुनगुने पानी से नहाने से नींद आने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है. मगर रात में नहाने के बाद भी पसीना आता है. ये पसीना डस्ट माइट्स जैसे छोटे कीड़े के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं. ये मृत त्वचा कोशिकाओं को खा जाते हैं. समय के साथ डस्ट माइट्स का विस्तार होता है. और ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है. इतना ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया रजाई, चादर और तकिए पर कई हफ्तों तक रह सकते हैं. ये उनलोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है.

किन लोगों को करना चाहिए परहेज?

खासतौर पर गंभीर अस्थमा से जूझ रहे लोगों को इससे नुकसान होता है. टीबी या धूम्रपान से जुड़ी फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में क्रॉनिक लंग डिजीज हो सकती है. इसीलिए शाम को नहाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी चादर साफ करना, क्योंकि अगर आप नहाकर सो जाते हैं और एक महीने तक बेड की चादर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया, गंदगी और डस्ट माइट्स जमा हो जाएंगे और ये सेहत के लिए नुकसानदायक है. इसलिए रात को नहाना तो ठीक है, मगर साथ तकिए और चादर को साफ रखना भी आवश्यक है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.