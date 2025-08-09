स्ट्रोक से पहले शरीर देता है ये 4 डराने वाले संकेत, नजरअंदाज किया तो जान पर बन सकती है बात
स्ट्रोक से पहले शरीर देता है ये 4 डराने वाले संकेत, नजरअंदाज किया तो जान पर बन सकती है बात

हमारा शरीर कई बार खतरों को पहले ही पहचान लेता है और उनके संकते देने लगता है. लेकिन अक्सर हम छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं. स्ट्रोक से पहले भी शरीर ऐसे 4 डराने वाले संकेत देता है जो आपकी जान बचा सकते हैं. अगर आप उन्हें समय रहते पहचान लें और सावधान हो जाएं तो आप गंभीर खतरे से बच सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:58 AM IST
स्ट्रोक से पहले शरीर देता है ये 4 डराने वाले संकेत, नजरअंदाज किया तो जान पर बन सकती है बात

Stroke Warning Signs: स्ट्रोक को लोग अक्सर अचानक होने वाली, मानो एक पल में जिंदगी बदल देने वाली घटना समझते हैं. लेकिन हकीकत यह है कि शरीर कई बार बहुत पहले से ही खतरे के संकेत देने लगता है. ये संकेत हमेशा तेज़ और साफ़ नहीं होते, बल्कि हल्के, अनदेखे रह जाने वाले और अक्सर गलत समझे जाने वाले होते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. एरिक बर्ग ने ऐसे ही कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया है, जिन्हें समय रहते पहचानकर स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है.

क्या आपको भी लगता है कि स्ट्रोक अचानक होने वाली बीमारी है? लेकिन हकीकत कुछ और ही है. बहुत से लोगों को लगता है कि स्ट्रोक को एक पल में जिंदगी बदल देने वाली घटना समझते हैं. लेकिन सच्चाई इससे बिलकुल अलग है. शरीर बहुत पहले ही स्ट्रोक के खतरे के संकेत देने लगता है. हालांकि ये संकेत हमेशा साफ नहीं ब्लिक हल्के और अनदेखा रह जाने वाले होते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट ऐसे ही कुछ स्ट्रोक के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताया है, जिन्हें समय रहते पहचानकर स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है.

अगर ये संकेत दिखें तो तुरंत हो जाएं सावधान

सिरदर्द जो सामान्य नहीं लगता
अगर अचानक बहुत तेज सिरदर्द हो और दवा लेने के बाद भी आराम न हो तो सावधान हो जाइए. अचानक होने वाले तेज सिरदर्द जो पहले कभी महसूस न हुआ हो यह मस्तिष्क में खून का थक्का बनने का संकेत हो सकता है. सभी सिरदर्द तनाव या पानी की कमी से नहीं होते. कई बार ये दूसरी बीमारियों के संकेत भी होते हैं. वहीं अगर सिरदर्द के साथ मतली, आंखों से ठीक से दिखाई न देना या उल्टी जैसी समस्या होतो इसे बिलकुल भी हल्के में न लें. कभी-कभी यह माइग्रेन या स्ट्रेस के कारण होने वाला सिरदर्द लगता है, लेकिन फर्क यही है कि इसके साथ लक्षण ज्यादा गंभीर होते हैं. ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. साथ ही ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना ऐसे थक्के बनने के खतरे को भी कम कर सकता है.

लगातार बिना किसी कारण के हिचकी आना

अगर बिना किसी कारण के लगातार हिचकी आए तो यह भी साधारण नहीं होता है.  खासकर महिलाओं में लगातार हिचकी आना स्ट्रोक का एक चेतावनी संकेत माना गया है. ऐसा तब होता है जब मस्तिष्क का वह हिस्सा, जो सांस लेने और निगलने को कंट्रोल करता है वह प्रभावित होने लगता है. आमतौर पर हिचकी थोड़ी देर में अपने रुक जाती है या अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह घंटों या दिनों तक लगातार बनी रहे और साथ में कमजोरी, बोलने में समस्या या शरीर में अजीब महसूस होना भी हो, तो तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए.

सीने में दर्द हर बार नहीं है साधारण

सीने में दर्द हमेशा दिल के दौरे का कारण नहीं होता है. अक्सर यह हल्की जकड़न, जलन या बेचैनी के कारण भी होता है. वहीं कभी कभी सीने में होने वाले दर्द को लोग एसिडिटी या गैस का कारण मान लेते हैं. लेकिन हर बार सीने में होने वाला दर्द नार्मल नहीं होता है. कुछ मामलों में यह मस्तिष्क की ब्लड वेसल्स में थक्का बनने और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि दिल और दिमाग की सेहत आपस में जुड़ी होती है. अगर बिना किसी कारण के नया सीने में दर्द और लगातार बना रहे तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत जरूरी जांच करवाएं.

तनाव के कारण मतली या उल्टी
कभी कभी खाने की खराबी या फिर तनाव के कारण मतली-उल्टी होती है. जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन नाम के हार्मोन छोड़ता है, जो खून की नसों को सिकोड़ने का काम करता है. अगर किसी का ब्लड शुगर पहले से ही बिगड़ा हुआ है, तो इससे खून के थक्के बनने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है. ऐसी मतली मस्तिष्क में अचानक दबाव बढ़ने के कारण भी हो सकती है, लेकिन लोग इसे स्ट्रोक का संकेत मानकर नहीं चलते, इसलिए यह खतरनाक है. अगर तनाव के साथ बार-बार मतली हो और साथ में सिरदर्द या धुंधला दिखने की समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं. चीनी और स्टार्च कम खाने से इस खतरे को घटाया जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

