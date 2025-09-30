क्या दाग-धब्बों और पिंपल्स से भर गया है चेहरा? 50 रुपये की ये चीज कर देगी कमाल, लोग भी कहेंगे-कैसे किया?

Alum Benefits: फिटकरी का इस्तेमाल आमतौर पर दांत दर्द से राहत पाने और मुंह की सफाई के लिए किया जाता है. फिटकरी स्किन से जुड़ी दिक्कतों को भी दूर करती है. यह पौटेशियम एलुमिनियम सल्फेट से बनती है और इसके भीतर छुपे हुए एंटीसेप्टिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एस्ट्रिजेंट गुण इसे त्वचा की कई परेशानियों से राहत देने में मददगार बनाते हैं. जब इसे सही तरीके से और सावधानी से त्वचा पर लगाया जाता है, तो यह न केवल चेहरे की चमक बढ़ाती है बल्कि दाग-धब्बों और मुंहासों जैसी समस्याओं से भी राहत देता है.

स्किन के लिए फायदेमंद है फिटकरी

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन के अनुसार, फिटकरी लगाने से स्किन को कई तरह के फायदे पहुंचते हैं. यह स्किन के दाग-धब्बों को कम करने में मदद करती है. जो लोग चेहरे पर झाइयों से परेशान रहते हैं, उनके लिए फिटकरी एक नेचुरल उपचार हो सकती है. यह इन दागों को हल्का करने में सहायक है.

स्किन पर फिटकरी लगाने से क्या होता है?

फिटकरी के अंदर मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे मुंहासे और एक्ने की समस्या कम हो जाती है. इसके साथ ही, फिटकरी त्वचा के बंद पोर्स को खोलने में मदद करती है, जिससे त्वचा की सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और उसका स्वरूप निखरता है. चेहरे पर फिटकरी लगाने से त्वचा में चमक आती है, जो उसे ताजगी और स्वस्थ दिखने में मदद करती है. इसके अलावा, फिटकरी खुजली और जलन जैसी समस्याओं को कम करती है, जिससे त्वचा को राहत मिलती है.

चेहरे पर फिटकरी लगाने का आसान तरीका

फिटकरी को चेहरे पर लगाने का एक साधारण और असरदार तरीका है कि इसे पाउडर की फॉर्म में लेकर उसमें थोड़ा सा पानी या गुलाब जल मिलाया जाए और फिर इस मिश्रण को चेहरे पर लगाया जाए. इसे हफ्ते में एक से दो बार लगाने से त्वचा पर अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं. लेकिन इसे सीधे चेहरे पर लगाने से पहले एक छोटा पैच टेस्ट जरूर करें. यह टेस्ट आपकी त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है ताकि यह पता चल सके कि आपकी त्वचा फिटकरी के प्रति संवेदनशील है या नहीं.

कैसे चेक करें की फिटकरी आपके लिए सेफ है?

पैच टेस्ट के लिए आप फिटकरी का पेस्ट अपनी हथेली के पीछे के हिस्से पर लगाएं और लगभग एक से डेढ़ घंटे तक छोड़ दें। अगर इस दौरान त्वचा लाल या जलन वाली नहीं होती, तो समझ लें कि फिटकरी आपके चेहरे पर सुरक्षित रूप से लगाई जा सकती है।

