सिर्फ एक महीना, रोज खाली पेट खाएं अनार के दाने, आलस के साथ ये बीमारियां नाप लेंगी बाहर का रास्ता


सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से करने के बजाय अनार से करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप अपनी सेहत, स्किन और दिल को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कल से ही खाली पेट इस सुपर फ्रूट को खाना शुरू कर दें.  

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:05 PM IST


पुराने समय से ही फल भारतीय डाइट का अहम हिस्सा रहे हैं. हर फल के अपने फायदे हैं, जिन्हें आप सही मात्रा और समय पर सेवन से पा सकते हैं. यहां हम आपको खाली पेट अनार खाने के फायदों को बता रहे हैं, जो बॉडी एनर्जी से भरने के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने तक में कारगर है. अनार को मेडिकल स्टडीज में भी सुपर फ्रूट माना गया है.

अनार में भरपूर मात्रा में विटामिन C, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, जिंक और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं. ये सभी पोषक तत्व शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाने, पाचन को दुरुस्त रखने और त्वचा को ग्लोइंग बनाने में मदद करते हैं. 

इसे भी पढ़ें- Food Hack: बिना झंझट अनार के दाने निकालने का आसान तरीका, इंटरनेट पर वायरल ये हैक

 

खाली पेट अनार खाने के फायदे-

शरीर को हाइड्रेट रखता है

खाली पेट अनार खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती. इसमें मौजूद नेचुरल पानी और मिनरल्स शरीर को दिनभर तरोताजा और एनर्जेटिक बनाए रखते हैं. सुबह के समय शरीर को हाइड्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और ऐसे में अनार इसका बेहतरीन स्रोत है.

आलस कम होगा

अनार में मौजूद विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं. ये दिनभर की थकान को दूर रखते हैं और शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं. जर्नल ऑफ क्लीनिकल न्यूट्रिशन के अनुसार, अनार का नियमित सेवन शरीर के ऊर्जा स्तर को बेहतर करता है.

स्किन को बनाता है चमकदार

अनार में उच्च मात्रा में विटामिन C होता है, जो त्वचा की सेहत के लिए बेहद जरूरी है. यह फ्री रेडिकल्स से लड़ता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है. साथ ही, स्किन की नमी बनाए रखता है और टेक्सचर में सुधार करता है. त्वचा विशेषज्ञ भी ग्लोइंग स्किन के लिए अनार खाने की सलाह देते हैं.

सूजन से लड़ता है

अनार में पाई जाने वाली एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गठिया शरीर में सामान्य सूजन को कम करने में कारगर होती हैं. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार, रोजाना अनार का सेवन क्रोनिक सूजन संबंधी बीमारियों से राहत दिला सकता है.

पाचन और दिल की सेहत में मददगार

खाली पेट अनार खाने से पाचन एंजाइम सक्रिय होते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है. यह आंतों की सेहत को भी दुरुस्त रखता है. साथ ही, अनार कोलेस्ट्रॉल को कंंट्रोल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सुधारकर दिल को मजबूत बनाता है.

इसे भी पढ़ें- Liver Detox: लिवर में जमे टॉक्सिन-सूजन को हटाने वाले 7 ड्रिंक्स, सड़ता जिगर भी हो जाएगा नया, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की सलाह

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

Pomegranate benefits

