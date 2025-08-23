पैरों में लहसुन रगड़ने से मिलते हैं गजब के फायदे, दूर हो सकती हैं शरीर की ये बड़ी समस्याएं!

लहसुन ना केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. लहसुन में मौजूद एलिसिन शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. लहुसन को पैरों में लगाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं पैरों में लहसुन को रगड़ने से क्या-क्या फायदे मिलते है.

मांसपेशियों के दर्द से राहत

लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. दिनभर चलने-फिरने से शरीर में थकान हो जाती हैं. पैरों में लहसुन रगड़ने से शरीर की थकान दूर होती है. लहसुन रगड़ने से मांसपेशियों की अकड़न भी दूर होती है.

फंगल इंफेक्शन

पैरों में खुजली, जलन या फिर फंगल इंफेक्शन है तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. लहसुन में मौजूद एंटी-फंगल गुण पैरों में फंगल इंफेक्शन को दूर करने में मददगार हो सकते हैं.

ब्लड सर्कुलेशन

लहसुन में सल्फर पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. जिस वजह से शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है. लहसुन रगड़ने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है. पैरों में लहसुन रगड़ने से ब्लड प्लो तेज होता है क्योंकि यह पैरों की नसें ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट होती है. जिन लोगों के हाथ-पैर ठंडे रहते हैं वह लहसुन को पैरों में रगड़ सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.