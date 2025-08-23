पैरों में लहसुन रगड़ने से मिलते हैं गजब के फायदे, दूर हो सकती हैं शरीर की ये बड़ी समस्याएं!
Advertisement
trendingNow12894102
Hindi NewsHealth

पैरों में लहसुन रगड़ने से मिलते हैं गजब के फायदे, दूर हो सकती हैं शरीर की ये बड़ी समस्याएं!

पैरों में लहसुन रगड़ना बेहद पुराना नुस्खा है. पैरों में लहसुन रगड़ना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. लहसुन रगड़ने से फंगल इंफेक्शन, ब्लड फ्लो में सुधार आ सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 23, 2025, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैरों में लहसुन रगड़ने से मिलते हैं गजब के फायदे, दूर हो सकती हैं शरीर की ये बड़ी समस्याएं!

लहसुन ना केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. लहसुन में मौजूद एलिसिन शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं. लहुसन को पैरों में लगाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं पैरों में लहसुन को रगड़ने से क्या-क्या फायदे मिलते है.

 

मांसपेशियों के दर्द से राहत

Add Zee News as a Preferred Source

लहसुन में एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. दिनभर चलने-फिरने से शरीर में थकान हो जाती हैं. पैरों में लहसुन रगड़ने से शरीर की थकान दूर होती है. लहसुन रगड़ने से मांसपेशियों की अकड़न भी दूर होती है.

 

फंगल इंफेक्शन

पैरों में खुजली, जलन या फिर फंगल इंफेक्शन है तो आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. लहसुन में मौजूद एंटी-फंगल गुण पैरों में फंगल इंफेक्शन को दूर करने में मददगार हो सकते हैं.

 

ब्लड सर्कुलेशन

लहसुन में सल्फर पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है. जिस वजह से शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है. लहसुन रगड़ने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है. पैरों में लहसुन रगड़ने से ब्लड प्लो तेज होता है क्योंकि यह पैरों की नसें ब्लड सर्कुलेशन से कनेक्ट होती है. जिन लोगों के हाथ-पैर ठंडे रहते हैं वह लहसुन को पैरों में रगड़ सकते हैं.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
Gujarat news
खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे हुआ पर्दाफाश
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
uddhav thackeray
राहुल ने 'बुर्का' फाड़ दिया... ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में ये लोग जीत ही नहीं सकते
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
Punjab
लाखों परिवारों के राशन कार्ड पर कैंची, मान बोले- जब तक CM हूं, कोई CARD नहीं कटेगा
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
West Bengal
तार के नीचे से भारत में घुस रहा था पड़ोसी देश का सीनियर पुलिस अफसर, BSF ने दबोचा
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
PM Modi SPG security
संसद के बाहर ये 'सुनहरी चीज' बनी PM मोदी की सुरक्षा में खतरा, हरकत में आई SPG
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
Kiren Rijiju
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई'
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
jammu kashmir news
'डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे घाटी के बच्चे...', सरकार के हाथों में गए 215 स्कूल
;