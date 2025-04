56 किलो वजन घटाकर मिसाल बनी बेंगलुरु की ये महिला, जानें इनका सीक्रेट फार्मूला जो बदल सकता है आपकी जिंदगी

कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता. बेंगलुरु की रहने वाली रुत्वी शाह ने इस कहावत को पूरी तरह से सच साबित कर दिया है. उन्होंने साढ़े तीन साल में 56 किलो वजन घटाकर अपनी फिटनेस जर्नी से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 2021 में उनका वजन 126.5 किलो था, जो अब घटकर 69.7 किलो हो गया है. मार्च 2025 में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपनी इस जर्नी को शेयर किया और बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत, डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से यह मुकाम हासिल किया.

रुत्वी का मानना है कि फिटनेस कोई जादू नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है. उन्होंने न तो किसी क्रैश डाइट का सहारा लिया और न ही किसी चमत्कारी सप्लीमेंट का. उन्होंने साधारण तरीकों को अपनाया, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज, संतुलित पोषण और सही माइंडसेट शामिल था. रुत्वी ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो और पौष्टिक डाइट को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया और इससे उन्हें न केवल वजन घटाने में मदद मिली, बल्कि उनका आत्मविश्वास और लाइफस्टाइल भी पूरी तरह बदल गई.

रुत्वी का डाइट मंत्र क्या है?

रुत्वी ने अपनी डाइट को मजेदार और टिकाऊ बनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि कभी-कभार चीट डे रखना जरूरी है ताकि आप मानसिक रूप से फिट रहें और अपनी क्रेविंग्स को हेल्दी तरीके से हैंडल कर सकें. साथ ही, उन्होंने सलाह दी कि सलाद को रोचक बनाएं, स्नैक्स घर में स्टॉक न करें और प्रोटीन के साथ फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी डाइट में शामिल करें. उनका कहना है कि सिर्फ प्रोटीन पर फोकस करने से कई बार पाचन, स्किन और एनर्जी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. उन्होंने खुद इस गलती से सीखा जब उन्हें ब्लड टेस्ट में न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी का पता चला.

