Advertisement
trendingNow12936474
Hindi NewsHealth

वेजिटेरियन और वीगन लोग न हो परेशान! बॉडी में आयरन की कमी होने पर डाइट में शामिल करें ये चीजें

Iron Rich Food: शरीर में आयरन की कमी होना एक आम लेकिन गंभीर समस्या है. वेजिटेरियन और वीगन लोगों में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं? 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेजिटेरियन और वीगन लोग न हो परेशान! बॉडी में आयरन की कमी होने पर डाइट में शामिल करें ये चीजें

What to Eat to Overcome Iron Deficiency: हमारे शरीर के लिए आयरन बेहद जरूरी होता है. यह हमारी बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. आमतौर पर आयरन मांस, मछली से पाया जाता है. इसलिए वेजिटेरियन और वीगन लोगों के शरीर में अक्सर इसकी कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में उन्हें अपने डाइट में खास ध्यान रखने की जरूर है और पौधों से मिलने वाले आयरन से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. 

 

डॉक्टर ने दी जानकारी 
डॉ. करूणा चतुर्वेदी (हेड, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नोएडा) ने HT से बातचीत में बताया कि वेजिटेरियन और वीगन लोग भी आसानी से अपनी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसके लिए उन्हें कुछ खास पौधों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स डाइट में शामिल करने चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 आसान स्टेप्स बताएंगे, जिससे आप अपने शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ा लकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आयरन से भरपूर फूड्स
वेजिटेरियन और वीगन अपने डाइट में कुछ चीजों को शामिल करने शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आप डाइट में दालें और फलियां शामिल कर सकते हैं, जैसे- मूसर दाल, चने, काले चने, राजमा. हरी पत्तेदार सब्जियां- जैसे पालक, केल भी आयरन की कमी पूरी करती है. वहीं कद्दू के बीज, तिल जैसे सीड्स से भी आयरन पाया जाता है. इसके साथ-साथ क्विनोआ, टोफू, सूखे खुबानी, डार्क चॉकलेट भी आयरन से भरपूर होते हैं. 

 

आयरन की कमी पूरी करता है विटामिन C
बॉडी में आयरन की कमी होने पर विटामिन C से भरपूर चीजें डाइट में शामिल करें. नींबू, संतरा, टमाटर या शिमला मिर्च वाले विटामिन C से भरपूर चीजें शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है. इससे बॉडी आयरन को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है. 

 

इन चीजों से करें परहेज
आयरन के भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करने के साथ-साथ कुछ चीजों का परहेज करना भी जरूरी है. इनमें चाय, कॉफी या बहुत ज्यादा कैल्शियम वाले खाने शामिल हैं. ये चीजें आयरन के एब्जॉर्बशन में परेशानी पैदा करते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

iron rich foodWhat to eat to overcome iron deficiency

Trending news

लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
Election Commission
EVM की काउंटिंग से पहले खत्म करनी होगी पोस्टल बैलेट की गिनती...EC ने बदले नियम
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
Nitesh Rane
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो..', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
Indus River Water
प्यासा ही मर जाएगा पाकिस्तान! मोदी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Suorme Court
'महिला शादी के बाद पति के परिवार की हो जाती है...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की ये टिप
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
ladakh violence
Ladakh protest: 'केंद्र ने बातचीत बंद की फिर हमें मजबूरन विरोध प्रदर्शन करना पड़ा'
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
Leh Protest
अब CBI करेगी सोनम वांगचुक के संस्थान की जांच, विदेश से फंड जुटाने का लगा आरोप
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
Madras High Court
बुरे फंसे जज साहब, बदला लेने के लिए किया था पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई बात
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
;