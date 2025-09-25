वेजिटेरियन और वीगन लोग न हो परेशान! बॉडी में आयरन की कमी होने पर डाइट में शामिल करें ये चीजें

What to Eat to Overcome Iron Deficiency: हमारे शरीर के लिए आयरन बेहद जरूरी होता है. यह हमारी बॉडी के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है. आमतौर पर आयरन मांस, मछली से पाया जाता है. इसलिए वेजिटेरियन और वीगन लोगों के शरीर में अक्सर इसकी कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में उन्हें अपने डाइट में खास ध्यान रखने की जरूर है और पौधों से मिलने वाले आयरन से भरपूर फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

डॉक्टर ने दी जानकारी

डॉ. करूणा चतुर्वेदी (हेड, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, नोएडा) ने HT से बातचीत में बताया कि वेजिटेरियन और वीगन लोग भी आसानी से अपनी डाइट में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसके लिए उन्हें कुछ खास पौधों से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट्स डाइट में शामिल करने चाहिए. इस खबर में हम आपको ऐसे ही 4 आसान स्टेप्स बताएंगे, जिससे आप अपने शरीर में आयरन की मात्रा को बढ़ा लकते हैं.

आयरन से भरपूर फूड्स

वेजिटेरियन और वीगन अपने डाइट में कुछ चीजों को शामिल करने शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आप डाइट में दालें और फलियां शामिल कर सकते हैं, जैसे- मूसर दाल, चने, काले चने, राजमा. हरी पत्तेदार सब्जियां- जैसे पालक, केल भी आयरन की कमी पूरी करती है. वहीं कद्दू के बीज, तिल जैसे सीड्स से भी आयरन पाया जाता है. इसके साथ-साथ क्विनोआ, टोफू, सूखे खुबानी, डार्क चॉकलेट भी आयरन से भरपूर होते हैं.

आयरन की कमी पूरी करता है विटामिन C

बॉडी में आयरन की कमी होने पर विटामिन C से भरपूर चीजें डाइट में शामिल करें. नींबू, संतरा, टमाटर या शिमला मिर्च वाले विटामिन C से भरपूर चीजें शरीर में आयरन की कमी को पूरा करती है. इससे बॉडी आयरन को बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब कर पाता है.

इन चीजों से करें परहेज

आयरन के भरपूर चीजों को डाइट में शामिल करने के साथ-साथ कुछ चीजों का परहेज करना भी जरूरी है. इनमें चाय, कॉफी या बहुत ज्यादा कैल्शियम वाले खाने शामिल हैं. ये चीजें आयरन के एब्जॉर्बशन में परेशानी पैदा करते हैं.

