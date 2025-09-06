मुंह से लेकर पेट तक के लिए फायदेमंद है ये पत्ता, मोहल्ले के हर नुक्कड़ में मिल जाएगा
भारतीय संस्कृति में पान का पत्ता शुभता, औषधीय गुणों और हमारी परंपरा का प्रतीक है. चाहे कोई पूजा-पाठ हो, शादी-ब्याह या फिर कोई धार्मिक आयोजन... हर शुभ मौके पर पान का पत्ता अहम होता है. साइंस और आयुर्वेद भी इसके गुणों का बखान करते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 01:30 PM IST
Betel Leaf: भारतीय संस्कृति में पान का पत्ता शुभता, औषधीय गुणों और हमारी परंपरा का प्रतीक है. चाहे कोई पूजा-पाठ हो, शादी-ब्याह या फिर कोई धार्मिक आयोजन... हर शुभ मौके पर पान का पत्ता अहम होता है. साइंस और आयुर्वेद भी इसके गुणों का बखान करते हैं. इसके पत्तों में मौजूद औषधीय गुणों से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं.

पान का पत्ता इतना फायदेमंद क्यों?
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, पान के पत्ते में कुदरती से एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. कई रिसर्च में ये पाया गया है कि पान का पत्ता कुछ हद तक कैंसर सेल्स के इजाफे को रोकने में मददगार हो सकता है. ये बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने और इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है. वहीं आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल सर्दी-जुकाम, खांसी, गले की खराश और मुंह की दुर्गंध जैसी सामान्य समस्याओं में सदियों से किया जा रहा है.

पेट के लिए अच्छा
इसके अलावा, पान के पत्तों का इस्तेमाल डाइजेस्टिव प्रॉसेस को सुधारने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये पेट की एसिडिटी को कंट्रोल करता है और गैस या अपच जैसी परेशानियों को कम करता है. यानी ये आपके पेट का सच्चा दोस्त साबित हो सकता है. 

नेचुरल माउथ फ्रेशनर
पान के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू दूर होती है और सांसों को ताजगी मिलती है, क्योंकि इसके एंटी-बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मुंह के बैक्टीरिया को कम करते हैं. ये गुण पान को भोजन के बाद एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर बनाता है. पान के पत्तों में पाए जाने वाले विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रॉसेस को स्लो करते हैं.

घर में उगाएं पान
पान की बेल को घर में लगाना बेहद आसान है, क्योंकि इसकी बेल को ज्यादा तेज धूप पसंद नहीं होती. ये बालकनी, बरामदे, या घर की किसी छायादार दीवार के पास आसानी से लगाई जा सकती है. इसकी बेल धीरे-धीरे बढ़ती है और रेलिंग या दीवार पर फैलकर घर को एक सुंदर कुदरती सजावट भी देती है. 

इसे बीज से नहीं बल्कि बेल की टहनी से उगाया जाता है. 5-6 इंच लंबी टहनी को हल्की नमी वाली मिट्टी में लगाएं, जिसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला हो, और पानी दें. ध्यान रहे कि गर्मियों में इसे सीधी धूप से बचाएं और पत्तों पर हल्की स्प्रे करते रहें ताकि नमी बनी रहे. सर्दियों में पानी कम दें, लेकिन मिट्टी को पूरी तरह सूखने भी न दें. अगर पत्तों पर कीड़े लग जाएं तो नीम के पानी या घरेलू कीटनाशक छिड़क दें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

