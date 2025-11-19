Advertisement
महिलाओं के लिए खाना पकाने का धुआं सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक, फेफड़ों को कर सकता है खराब!

लंबे समय तक बायोमास फ्यूल के संपर्क में रहने से महिलाओं को ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD का रिस्क बढ़ सकता है.  अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ पाहुजा और डॉ. अर्जुन खन्ना की स्टडी के अनुसार कभी धूम्रपान न करने वाली कई  भारतीय महिलाओं को भी उतना ही COPD हो रहा है जितना लंबे समय से धूम्रपान करने वाले लोगों में होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:34 PM IST
लंबे समय तक चूल्हे पर खाना बनाना महिलाओं के लिए खतरनाक हो सकता है. खाना बनाते समय निकलने वाला धुएं से सांस संबंधी समस्या हो सकती है.  डॉ. सौरभ पाहुजा और डॉ. अर्जुन खन्ना की स्टडी  के अनुसार अनुसार धूम्रपान करने वाली महिला और सालों से चू्ल्हे, लकड़ी, गोबर के उपले से खाना बनाने के दौरान निकलने वाले धुएं से  COPD की समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं कैसे खाना बनाते समय निकलने वाले धुएं से फेफड़ों पर गहरा असर पड़ता है. 

सांस की नली होती है डैमेज 
डॉक्टर के द्वारा की गई स्टडी के अनुसार बायोमास धुएं की वजह से सांस की नली में डैमेज की समस्या हो सकती है. इसके अलावा बार-बार इंफेक्शन हो सकता है. धुएं की वजह से फेफड़ों भी डैमेज हो सकते हैं. कुकिंग स्मोक को अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं लेकिन इससे फेफड़ों को ज्यादा नुकसान होता है. कभी-कभी तो धूम्रपान करने वाले लोगों से ज्यादा नुकसान देखने मिल सकता है. 

गंभीर होने पर जाती हैं डॉक्टर के पास 
अधिकतर ग्रामीण महिलाएं कंडीशन गंभीर होने पर डॉक्टर के पास जाती हैं.  कुकिंग स्मोक से फेफड़ें खराब होते हैं इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है वहीं सिगरेट पीने से फेफड़ें खराब होते हैं सभी लोगों को मालूम होता है. कम जागरुकता की वजह और लंबे समय तक कुकिंग स्मोक में रहने की वजह से अधिकतर महिलाओं को सांस से संबंधी समस्या हो जाती है. कई केस में तो  COPD एडवांस्ड स्टेज की समस्या देखने को मिलती है. चूल्हे के धुएं के संपर्क में आने वाली महिलाएं गंभीर सांस लेने में दिक्कत, बार बार सांस तेज होना जैसी समस्या अधिक होती है. 

पूरा इलाज 
धुएं की वजह से सांस से संबंधी समस्या होने पर मरीज अपना इलाज पूरा नहीं कराते हैं वहीं वह अपना नियमित इलाज नहीं करा पाते हैं फॉलोअप रूटीन होता है जिस वजह से समस्या कुछ समय बाद बढ़ जाती है. वहीं अधिकतर लोगों को लगता है कि खाना पकाने वाला धुंआ तो अपनी जिंदगी का हिस्सा है इससे क्या ही नुकसान होगा. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

