रोजाना 1 कप ब्लैक कॉफी पीने से लिवर की कई बीमारियां हो सकती है दूर, जानें पीने का सही तरीका!
Advertisement
trendingNow12910342
Hindi NewsHealth

रोजाना 1 कप ब्लैक कॉफी पीने से लिवर की कई बीमारियां हो सकती है दूर, जानें पीने का सही तरीका!

अक्सर लोग नींद भगाने के लिए कॉफी का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कॉफी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, खासकर लिवर की सेहत के लिए कॉफी पीना अच्छा होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 05, 2025, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रोजाना 1 कप ब्लैक कॉफी पीने से लिवर की कई बीमारियां हो सकती है दूर, जानें पीने का सही तरीका!

अक्सर लोग थकान मिटाने और नींद भगाने के लिए कॉफी का सेवन करते हैं. कॉफी पीने से शरीर में एनर्जी मिल जाती है. क्या आप जानते हैं कॉफी लिवर हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ब्लैक कॉफी पीने से लिवर संबंधी समस्या दूर हो सकते हैं. कॉफी पीने से लिवर में सूजन, फैट लिवर, सिरोसिस की समस्या ठीक हो सकती है. आइए जानते हैं कॉफी पीने के फायदे. 

लिवर के लिए फायदेमंद है कॉफी 
कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो कि लिवर में सूजन के लक्षण को कम करने में मदद करते हैं. नॉन-एल्कोहॉलिक फैटी लिवर की समस्या को ठीक हो सकती है. स्टडी के अनुसार दिनभर में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी पीने लिवर से जुड़ी बीमारी का रिस्क कम हो सकता है. 

किस तरह करें कॉफी का सेवन 
अगर कॉफी को गलत समय पर पीते हैं तो फायदा नहीं मिलता है. आइए जानते हैं कॉफी कब पीना चाहिए. खाली पेट कॉफी नहीं पीना चाहिए. खाली पेट कॉफी पीने से समस्या बढ़ सकती है. ब्रेकफास्ट करने के 1 से 2 घंटे बाद कॉफी पी सकते हैं. इसके अलावा  रात के समय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. रात को कॉफी पीने से नींद की समस्या हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किन लोगों को नहीं पीना चाहिए 
कॉफी पीने से लिवर संबंधी समस्या दूर हो सकती है. लेकिन कुछ लोगों कॉफी पीने से नुकसान भी हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. कॉफी पीने से हाई बीपी की समस्या बढ़ जाती है. वहीं प्रेग्नेंसी महिला को भी कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. वहीं जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है उन्हें भी कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: रोजाना 10,000 कदम चलने से शरीर पर पड़ता है ये असर, लंग्स से लेकर हार्ट हेल्थ में होता है सुधार!

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
;