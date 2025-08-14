ब्लैक कॉफी या ग्रीन माचा, दिनभर एनर्जी से भरे रहने के लिए कौन-सी ड्रिंक बेस्ट?

कई लोग सुबह की शुरुआत या काम के बीच में थकान भगाने के लिए कॉफी या माचा पीते हैं. दोनों ही ड्रिंक दिमाग को अलर्ट और बॉडी को एक्टिव करने का दावा करती हैं, लेकिन इनके असर का तरीका अलग है. कॉफी जहां तुरंत 'किक-स्टार्ट' देती है, वहीं माचा धीरे-धीरे और स्टेबल एनर्जी देने के लिए जानी जाती है.

लेकिन ये फर्क सिर्फ ड्रिंक में नहीं, बल्कि इसमें मौजूद कैफीन की मात्रा, पीने का समय, आपके खाने, शरीर की सहनशीलता और यहां तक कि जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है. आइए जानते हैं विज्ञान और रिसर्च की नजर से इनका फर्क क्या है-

माचा बनाम कॉफी-

कैफीन प्रोफाइल

240 ml की एक फिल्टर कॉफी में लगभग 95–96 mg कैफीन होता है, जबकि एक शॉट एस्प्रेसो में करीब 65 mg. माचा, जो पिसी हुई ग्रीन टी पत्तियों से बनती है, उसमें प्रति ग्राम 19–44 mg कैफीन होता है. आमतौर पर 2–4 ग्राम माचा पाउडर (1–2 चम्मच) 38–176 mg कैफीन देता है. यानी कॉफी एक घूंट में ज्यादा असर करती है, जबकि माचा का असर हल्का और लंबा होता है.

L-theanine का रोल

माचा में पाया जाने वाला L-theanine दिमाग में अल्फा वेव्स को एक्टिव करता है, जिससे एक शांत और केंद्रित फोकस मिलता है. रिसर्च के मुताबिक, कैफीन और L-theanine का कॉम्बिनेशन ध्यान और एक्यूरेसी बढ़ाने में अकेले कैफीन से ज्यादा असरदार है. यही वजह है कि माचा पीने के बाद घबराहट कम और फोकस ज्यादा महसूस होता है.

क्यों माचा का असर लंबे समय तक रहता है?

कैफीन का असर शरीर में 3–7 घंटे तक रह सकता है, लेकिन माचा में कैफीन की मात्रा कम और L-theanine का शांत प्रभाव इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है.

कितना पीना सही है?

यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अनुसार, स्वस्थ वयस्क के लिए रोज 400 mg तक कैफीन का सेवन सेफ है. इसका मतलब 1–2 कप कॉफी या माचा (मॉडरेट मात्रा में) दिनभर के लिए पर्याप्त है. रात की नींद बचाने के लिए सोने से 6–9 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर दें.

आपके लिए बेस्ट क्या है?

अगर आपको शांत फोकस और बिना घबराहट के एनर्जी चाहिए, तो आपके लिए माचा बेहतर है. लेकिन अगर आपको तुरंत एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो कॉफी असरदार है, लेकिन इसकी मात्रा पर ध्यान दें.

