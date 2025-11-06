Advertisement
हड्डियों को लोहा बना सकती है काली किशमिश, ऐसे करें सेवन! शरीर सोख लेगा सारा कैल्शियम

Black Raisins for Bones: कभी काली किशमिश खाई है? आपको बता दें, ये छोटी सी काले रंग की किशमिश आपकी हड्डियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है. ऐसे में इस खबर में हम आपको हड्डियों के लिए इसके फायदे और खाने का सही तरीका बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:28 AM IST
Black Raisins Benefits: हमारे शरीर को मजबूती देने के लिए हड्डियों का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार बढ़ती उम्र, गलत खानपान और शरीर में कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी होने के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं. ऐसे में इन्हें मजबूती देना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत हो जाए और बुढ़ापे में आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो आपको अपनी डाइट में काली किशमिश (Black Raisins Benefits) शामिल करने की जरूरत है. ये छोटी काली किशमिश बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाने में आपकी मदद करती है. इस खबर में हम आपको हड्डियों के लिए काली किशमिश के फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

हड्डियों के लिए क्यों जरूरी है काली किशमिश?
हमारे शरीर को हड्डियां एक सही ढांचा देने का काम करती हैं. हड्डियां हमें सही आकार देती हैं, शरीर को सीधा रखती हैं और चलने-फिरने में भी मदद करती हैं. लेकिन बढ़ते उम्र के साथ हड्डियों की डेंसिटी घटने लगती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं. हड्डियों की मजबूती न सिर्फ शरीर को सहारा देती हैं, बल्कि मसल्स, दांतों और ज्वाइंट्स को भी सेफ रखने में आपकी मदद करती हैं. ऐसे में हर उम्र के लोगों के लिए हड्डियों को हेल्दी रखना बेहद जरूरी होता है. 

हड्डियों के लिए काली किशमिश के फायदे?
काली किशमिश पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इनमें कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के भरपूर मात्रा पाए जाते हैं, जो सभी हड्डियों के लिए मजबूती देने में अहम रोल निभाते हैं(black raisins for bones). इसके अलावा इनमें बोरॉन नाम का एक मिनरल पाया जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्बशन को बढ़ाता है, जिससे वे जल्दी कमजोर नहीं होती हैं. इसके साथ ही काली किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो सूजन को कम करते हैं, जिससे हड्डियों और ज्वाइंट्स में पेन नहीं होता. 

 

कैसे खाएं काली किशमिश?
आपको बता दें, काली किशमिश को खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसे भिगोकर खाएं. रात में 8 से 10 किशमिश को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें. इस तरीके से किशमिश का सेवन करने से सारे पोषक तत्व शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. आप चाहें तो काली किशमिश को दूध, ओट्स, सलाद या दही में मिलाकर भी खा सकते हैं. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

black raisins benefitsblack raisins for bones

