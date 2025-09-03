बिना चीनी की चाय पीने से मिलते हैं ये फायदे, इन बीमारियों से मिल सकती है राहत; रिसर्च में हुआ खुलासा!
बिना चीनी की चाय पीने से मिलते हैं ये फायदे, इन बीमारियों से मिल सकती है राहत; रिसर्च में हुआ खुलासा!

अधिकतर भारतीय लोगों के दिन की शुरुआत चाय से होती है. चीनी वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक मानी जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं बिना चीनी वाली चाय पीना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. 

 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 03, 2025, 04:52 PM IST
बिना चीनी की चाय पीने से मिलते हैं ये फायदे, इन बीमारियों से मिल सकती है राहत; रिसर्च में हुआ खुलासा!

दिनभर अपनी थकान मिटाने के लिए लोग अक्सर चाय का सहारा लेते हैं. लेकिन, ये चाय न सिर्फ थकान मिटाती है, बल्कि हमें कई बीमारियों से भी बचाती है.
हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि चाय, खासकर ग्रीन टी और ब्लैक टी, न सिर्फ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है, बल्कि दिल, डायबिटीज, गठिया और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकती है.

शरीर के लिए फायदेमंद होता है चाय 
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चाय के पत्तों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स, खासकर ईजीसीडी नाम का एक तत्व, शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है, कोशिकाओं को टूटने से बचाता है और खतरनाक तत्वों से लड़ता है.

ब्लैक टीन पीने के फायदे
रिसर्च का दावा है कि जो लोग रोज 3 से 5 कप ग्रीन टी या ब्लैक टी पीते हैं, उनमें कैंसर का खतरा कम होता है. स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और यहां तक कि ब्रेस्ट कैंसर पर भी चाय असरदार साबित हो रही है. लेकिन, बहुत गर्म चाय पीने से फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होता है. केवल कैंसर ही नहीं, दिल की बीमारियों में भी चाय फायदेमंद होती है. ग्रीन टी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फैट को बाहर निकालने में मदद करती है, और हृदय वाहिकाओं को साफ रखने में मददगार होती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ग्रीन टी एक अच्छा विकल्प बन सकती है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करती है.

चीनी वाली चाय पीने से होता है नुकसान 
इसके अलावा, पार्किंसन जैसे रोगों में भी चाय का सेवन फायदेमंद माना जा रहा है. हालांकि, जरूरत से ज्यादा चाय पीना, खासकर खाली पेट या ज्यादा शक्कर के साथ, शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. अगर इसे सही तरीके से, संतुलन में पिया जाए, तो चाय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करती, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बना सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पर और बड़े स्तर पर रिसर्च की जरूरत है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: डॉ. राकेश ने नई मां को दी अहम सलाह, नवजात शिशुओं की देखभाल में जरूर शामिल करें ये चीजें 

About the Author
author img
IANS

