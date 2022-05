Blacken Hair TIPS: सफेद बालों से परेशान हैं तो लगाएं ये 3 चीजें, जड़ से काले हो जाएंगे आपके हेयर, मजबूती भी मिलेगी

Blacken Hair TIPS: क्या आप भी सफेद बालों से परेशान हैं और इसका समाधान तलाश रहे हैं? अगर आपका जवाब हां है तो ये खबर आपके काम की है. हेयर स्‍टाइलिंग हीटिंग टूल्‍स, हेयर प्रेसिंग, कैमिकल्‍स से भरे हेयर कलर आदि के अधिक यूज की वजह से धीरे-धीरे बालों के नेचुरल न्‍यूट्रिशन्‍स खत्‍म होने लगते हैं और बालों में कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं. इनमें बालों का सफेद होना भी शामिल है. ऐसी स्थिति में बालों की केयर बहुत जरूरी हो जाती है. बालों को काला करने के लिए आप कैमिकल युक्‍त प्रोडक्‍ट की बजाए घरेलू नुस्‍खों (Home Remedies) को अपना सकते हैं.

क्यों सफेद होने लगते हैं बाल?

उल्टा सीधा खानपान और तनाव से भरपूर जीवन में बालों का सफेद होना आम बात हो चुकी है. यही वजह है कि कम उम्र में भी लोगों के बाले सफेद होने लगते हैं. सफेद बाल होने के कारणों में अनहेल्दी फूड का सेवन, बेड हैबिट्स, बिजी लाइफस्टाइल, काम का दबाव, स्ट्रेस और हॉर्मोनल चेंजेज शामिल हैं. हालांकि वक्त रहते इस परेशानी से निजात पाया जा सकता है.

बाल काला करने के लिए इन 3 चीजों का करें इस्तेमाल- Use these 3 things to make hair black

1. बालों के लिए फायदमंद मेथी दाना

मेथी बालों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और डार्क हेयर पाने के लिए मेथी दाने का इस्तेमाल जरूर करें. मेथी दाना में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके बालों को काला करने में मदद करते हैं. सबसे पहले मेथी दाने को पानी में भिलो लें और फिर पीसकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को नारियल या बादाम के तेल के साथ बालों में लगा लें.

2. बालों के लिए फायदेमंद मेहंदी

मेहंदी की मदद से भी आपक बालों को काला कर सकते हैं. बालों को काला करने के लिए कभी भी केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है. ऐसे में आप मेंहदी का इस्तेमाल करें क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. मेहंदी पाउडर को पानी में भिगोकर रख दें फिर इसमें कॉफी और नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं

3 . बालों के लिए फायदेमंद आंवला

आंवला एक ऐसा फल है, जो सेहत के साथ बालों का भी खास ख्याल रखता है. खास बात ये भी है कि आंवला बालों को न सिर्फ काला बनाने में मदद करता है, बल्कि इसे काफी मजबूत भी बनाता है. आप दो तरीकों से आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो इसे मुरब्बे के तौर पर खा लें, या फिर मेहंदी के साथ आंवला पाउडर को मिला लें. इससे बाल नेचुरल रूप से काले हो जाएंगे.

