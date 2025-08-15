पीरियड्स में खून के थक्के से रहती हैं पेरशान, पी लें ये खास पानी; दूर हो जाएगी ब्लड क्लॉटिंग की टेंशन!

पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है. पीरियड्स के दौरान खून का थक्का आना काफी नॉर्मल हैं. अधिकतर महिलाओं ने ब्लड क्लॉट की समस्या को अनदेखा ही किया है. इस लेख में जानते हैं पीरियड्स के दौरान ब्लट क्लॉट आना कितना नॉर्मल है. ब्लड क्लॉट आने पर क्या करना चाहिए.

पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट का आना

न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि पीरियड्स के दौरान मटर के दाने या फिर छोटे सिक्के जितने ब्लड क्लॉट आता है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है. वहीं अगर 5 रुपये के सिक्के जितना बड़ा ब्लड क्लॉट आता है तो या फिर बार-बार ब्लड क्लॉट आ रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें. इस दौरान आपको देखभाल की जरूरत है.

पीरियड्स के दौरान क्यों आता है ब्लड क्लॉट?

पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट आना नॉर्मल है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पीरियड्स के दौरान ब्लड क्लॉट क्यों आता है. दरअसल पीरियड्स के दौरान जब शरीर गर्भाशय की परत को बाहर निकालता है तो इस दौरान ब्लड क्लॉटिंग होती है.

इस आयुर्वेदिक पानी से मिलेगी राहत

न्यूट्रिशनिस्ट हैवी ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉट की समस्या से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय के बारे में बताया है. इस आयुर्वेदिक पानी बनाने के लिए 2 इंच की अशोक की छाल लें और 1 इंच की मुलेठी का टुकड़ा और 200 Ml पानी लें.

कैसे बनाएं ये आर्युवेदिक पानी

इस आयुर्वेदिक पानी को बनाने के लिए अशोक की छाल और मुलेठी को पानी में डालकर उबाल लें. जब पानी आधा हो जाए तो इसे छानकर खाली पेट पी लें.

हार्मोन होंगे बैलेंस

इस पानी को पीने से हार्मोन बैलेंस होंगे वहीं ब्लीडिंग भी कंट्रोल होगी. इस पानी को पीने से पीरियड्स में होने दर्द से भी राहत मिलेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.