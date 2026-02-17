Advertisement
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव को हुआ चिकनगुनिया, जानें इसके लक्षण

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव को हुआ चिकनगुनिया, जानें इसके लक्षण

आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया है जिसमें वह आराम करते हुए नजर आ रही हैं. इस फोटो में किरण राव ने बताया है कि उन्हें एक बीमारी हुई जिसमें वह रिकवर कर रही हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:18 PM IST
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव को हुआ चिकनगुनिया, जानें इसके लक्षण

बॉलीवुड और प्रोड्यूसर किरण राव ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है. आमिर खान ने एक्स वाइफ किरण राव ने बताया है कि उन्हें वायरल बीमारी हो गई है. पिछले दिसंबर किरण राव का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, प्रोड्यूसर ने फोटो शेयर कर हेल्थ अपडेट दी थी. इसके बाद अब किरण राव को चिकनगुनिया हो गया है, जिससे वह रिकवर कर रही हैं. चिकनगुनिया वायरल फीवर में जॉइंट पैन होता है. चलिए जानते हैं चिकनगुनिया के लक्षण. 

चिकनगुनिया के लक्षण 
चिकनगुनिया के लक्षण अक्सर मच्छर के काटने के 3 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं. चिकनगुनिया के लक्षण डेंगू और जीका वायरस से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण अलग भी होते हैं. 

तेज बुखार 
अचानक तेज बुखार आना भी चिकनगुनिया का लक्षण हो सकता है. तेज बुखार कई दिनों तक हो सकता है. 

जोड़ों में दर्द 
चिकनगुनिया का सबसे गंभीर लक्षण है. इसमें शरीर के जोड़ों में काफी तेज दर्द होता है. खासकर घुटनों, टखनों, उंगलियों और कलाईयों में काफी दर्द होता है. कई बार तो दर्द इतना तेज होता है जिस वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. यह दर्द कई हफ्तो और महीनों तक रह सकता है. वहीं कुछ लोगों में ये दर्द सालभर भी रह सकता है. 

अन्य लक्षण 
चिकनगुनिया में मांसपेशियों में ऐंठन, दर्द, शरीर पर लाल और गुलाबी रंग के चकत्ते, मतली, उल्टी और थकान के लक्षण नजर आते हैं.इन लक्षण को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

