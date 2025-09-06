दिमाग को 1.6 साल ज्यादा बूढ़ा बना रहा आर्टिफिशियल स्वीटनर, सेहत की कीमत पर मिल रही 'लो कैलोरी':स्टडी
दिमाग को 1.6 साल ज्यादा बूढ़ा बना रहा आर्टिफिशियल स्वीटनर, सेहत की कीमत पर मिल रही 'लो कैलोरी':स्टडी

आर्टिफिशियल स्वीटनर भले ही कम कैलोरी वाले हों, लेकिन ये आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आपको पता होना चाहिए कि कोगनिटिव हेल्थ की हिफाजत के लिए आपको किन फूड आइटम्स से परहेज करना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:30 AM IST
Artificial Sweetener Making Brain 1.6 Years Older: चीनी से आर्टिफिशियल स्वीटनर पर स्विच करने से आपको थोड़ी देर के लिए दिमागी सुकून मिल सकता है क्योंकि आपको लगता है कि आप रिफाइंड शुगर से होने वाले कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स से बच रहे हैं, जैसे कि ब्लड शुगर में इजाफे से लेकर वजन बढ़ना, लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर के अपने खतरे भी हैं. असल में, ये आपको अच्छा महसूस करा सकते हैं क्योंकि आप चीनी से परहेज करके एक हेल्दी ऑप्शन चुन रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर आपके कोगनिटिव हेल्थ को तेजी से बूढ़ा कर सकते हैं?

आर्टिफिशियल स्वीटनर को इतना हेल्दी न समझें
न्यूरोलॉजी (Neurology) जर्नल में छपी एक स्टडी में आर्टिफिशियल स्वीटनर के एक रिस्क का पता चला है, जिन्हें आप आमतौर पर आप हेल्दी मानते हैं क्योंकि वो लो कैलोरी वाले शुगर सब्सीट्यूट हैं. हालांकि, ये कोगनिटिव डिकलाइन में योगदान कर सकते हैं.
 

यह भी पढ़ें- नियोटेम जैसे आर्टिफिशियल स्वीटरनर्स से क्यों करना चाहिए परहेज? टेस्ट के चक्कर में हो सकता है ऐसा नुकसान

स्वीटनर से फास्ट कोगनिटिव डिकलाइन
इस स्टडी में 8 सालों के ड्यूरेशन में 12,700 से ज्यादा एडल्ट पर नजर रखी गई, और एस्पार्टेम, सैकरीन, एसेसल्फेम-के, एरिथ्रिटोल, जाइलिटोल, सोर्बिटोल और टैगैटोज जैसे स्वीटनर के सेवन पर नजर रखी गई. आमतौर पर, आर्टिफिशियल स्वीटनर कथित रूप से 'हेल्थ फूड्स' जैसे दही, फ्लेवर्ड वाटर, डाइट सोडा और कम कैलोरी वाली मिठाइयों में पाए जाते हैं. सेवन के आधार पर, इन प्रतिभागियों को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया.
 

यह भी पढ़ें- Artificial Sweeteners: चाय में आप भी मिलाते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, परेशान कर सकती हैं ये समस्याएं
 

स्टडी के नतीजे
असल में, जैसा कि शक था, फाइंडिंग्स से पता चला कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा स्वीटनर का सेवन किया, उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में तेजी से गिरावट देखी गई. स्टडी ने एक डाइट सोडा के साथ तुलना की और इस बात पर जोर दिया कि जो लोग सबसे ज्यादा, तकरीबन उतनी ही मात्रा में, रोजाना डाइट सोडा का सेवन करते हैं, उनमें 62 फीसदी तेजी से कोगनिटिव डिकलाइन आता है. और भी चौंकाने वाले और आसान शब्दों में कहें तो? इसका मतलब है कि दिमाग 1.6 साल ज्यादा बूढ़ा हो रहा है.

यह भी पढ़ें- Stevia: डायबिटीज के मरीज चीनी की जगह स्टेविया खा सकते हैं या नहीं? जानिए इस स्वीटनर के फायदे और नुकसान
 

इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आपको अपने 'हेल्दी' लेबल वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स, चाहे वे डाइट सोडा हों या फ्लेवर्ड पैकेज्ड योगर्ट, का सेवन कम करना होगा. हालांकि, स्वीटनर में रेगुलर शुगर जितनी कैलोरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रिस्क फ्री है और आप इन्हें बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं. स्वीटनर आपको कैलोरी कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी कीमत होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

