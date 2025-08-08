फलाना बात या फलाने इंसान नहीं! आपके मूड को खराब करता है आपका दिमाग; ऐसे ब्रेन केमिकल्स करते हैं काम
Advertisement
trendingNow12873016
Hindi NewsHealth

फलाना बात या फलाने इंसान नहीं! आपके मूड को खराब करता है आपका दिमाग; ऐसे ब्रेन केमिकल्स करते हैं काम

Who Controls Your Mood: बहुत से लोग सोचते हैं कि मूड एक फीलिंग्स है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है. असल में मूड को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है. इस खबर में हम आपको मूड और ब्रेन के बीच का रिश्ता बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फलाना बात या फलाने इंसान नहीं! आपके मूड को खराब करता है आपका दिमाग; ऐसे ब्रेन केमिकल्स करते हैं काम

Brain Chemicals Work to Control Mood: "तुम्हारी बात ने मेरा मूड खराब कर दिया", "उसे देखकर मेरा अच्छा मूड बिल्कुल खराब हो गया", "आज मेरे मैनेजर ने मेरा मूड खराब कर दिया". मूड से जुड़ी इस तरह की बातें आप हर रोज सुनते हैं. दिनभर में न जानें कितनी बार आपका भी मूड खराब होता है. हम यही सोचते हैं कि बाहरी परिस्थिती हमारे मूड को खराब कर देती हैं. लेकिन आपको बता दें, कोई बाहरी परिस्थिती नहीं, बल्कि आपका दिमाग आपके मूड को कंट्रोल करता है. 

 

मूड को कंट्रोल करता है आपका दिमाग
साइकेट्रिस्ट डॉ. भवनीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बारे में बताया कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, बल्कि यह हमारे मूड, मोटिवेशन और एनर्जी लेवल को भी कंट्रोल करता है. इस काम में ब्रेन की मदद ब्रेन कैमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर करता है. आपके मूड को कंट्रोल करने में सबसे अहम रोल सेरोटोनिन (Serotonin), डोपामिन (Dopamine) और नॉरएपिनेफ्रिन (Norepinephrine) का होता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हमारे मूड पर असर डालती है. 

 

सेरोटोनिन (Serotonin)
सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है. यह एंग्जायटी और लॉ मूड कारण बनता है. ये हार्मोन खुशी, शांति और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है. बॉडी में जब सेरोटोनिन लेवल सही रहता है, तो हम खुश, रिलैक्स और पॉजिटिव महसूस करते हैं. वहीं सेरोटोनिन लेवल कम होने पर हमें डिप्रेशन, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है.

 

डोपामाइन (Dopamine)
शरीर में डोपामाइन लेवल कम होने पर मोटिवेशन की कमी हो जाती है. दरअसल डोपामाइन हमारे दिमाग को रिवॉर्ड कैमिकल होता है, हम जब कोई काम पूरा करते हैं या कोई अचीवमेंट हासिल होता है, तो बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है और हमें सेटिस्फेक्शन और मेटिवेशन महसूस होता है. डोपामाइन हमें नए गोल्स सेट करने और मेहनत करने इंस्पायर करता है. वहीं जब शरीर में डोपामाइन लेवल घट जाता है, तो थकान, मोटिवेशन की कमी और उदासी महसूस होने लगती है. 

नॉरपेनेफ्रिन (Norepinephrine)
नॉरपेनेफ्रिन इम्बैलेंस होने पर स्ट्रेस ओवरलोड हो जाता है. इसे माइंड अलर्टनेस और एनर्जी हार्मोन भी कहा जा सकता है. यह हमें फोकस्ड, एनर्जेटिक और एक्शन-रेडी बनाता है. बॉडी में जब नॉरपेनेफ्रिन लेवल सही रहता है, तो हम डिसीजन ले पाते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर पाते हैं. वहीं नॉरपेनेफ्रिन लॉ होने पर सुस्ती, ध्यान न लगना, स्ट्रेस और एनर्जी की कमी महसूस होती है. 

 

कैमिकल्स को कैसे बैलेंस करें?
इन कैमिकल्स को बैलेंस करने के लिए आप डेली रूटीन में कुछ आदतों को फॉलो कर सकते हैं. इसके लिए आपको रोजाना वॉक, योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना होगा. डाइट में ओमेगा-3, प्रोटीन, हरी सब्जियां और फल शामिल करना चाहिए. वहीं हर रोज 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें. इसके साथ-साथ पॉजिटिव माहौल में रहना शुरू करें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
रीतिका सिंह

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Who controls your moodSerotonindopaminenorepinephrine

Trending news

चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
Rahul Gandhi
'पुरानी बोतल में नई शराब...', राहुल गांधी को EC ने क्यों दिया ऐसा जवाब?
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
;