Brain Eating Amoeba: इन चीजों में घात लगाए बैठा दिमाग खाने वाला ये दैत्य, नाक के छेद से खोपड़ी में घुसकर चट करता है ब्रेन, केरल में एक के बाद एक चौथी मौत
Advertisement
trendingNow12886853
Hindi NewsHealth

Brain Eating Amoeba: इन चीजों में घात लगाए बैठा दिमाग खाने वाला ये दैत्य, नाक के छेद से खोपड़ी में घुसकर चट करता है ब्रेन, केरल में एक के बाद एक चौथी मौत


तालाब या जहां-तहां जमे पानी में बिना सोचे डुबकी लगा लेते हैं, तो सावधान हो जाएं. यहां ब्रेन खाने वाला अमीबा घात लगाए बैठा हो सकता है, इससे बच पाना नामुमकिन हो सकता है.  

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 09:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brain Eating Amoeba: इन चीजों में घात लगाए बैठा दिमाग खाने वाला ये दैत्य, नाक के छेद से खोपड़ी में घुसकर चट करता है ब्रेन, केरल में एक के बाद एक चौथी मौत

केरल के कोझिकोड जिले में एक 9 साल की बच्ची की दुर्लभ और खतरनाक ब्रेन इंफेक्शन अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस के कारण मौत हो गई है. यह संक्रमण एक फ्री‑लिविंग अमीबा नेगलेरिया फाउलेरी से हुआ, जिसे ब्रेन-ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है. 

यह अमीबा दूषित मीठे पानी में पाया जाता है. बच्ची की मौत कोई पहला मामला नहीं है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केरल में ये ब्रेन ईटिंग अमीबा से हुई चौथी मौत है. इसका शिकार आप भी हो सकते हैं, इसलिए इससे बचाव के उपायों को अच्छी तरह से समझ लेना आपके लिए जरूरी है. 

इसे भी पढ़ें- लोग समझते थे ड्रामेबाज... एक घंटे में 15 बार उल्टी, बीमारी पता लगाने में लगे 2 साल, हर टेस्ट नॉर्मल और निकली ये रेयर बीमारी

 

अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस क्या है?

यह बहुत खतरनाक ब्रेन इंफेक्शन जो नेगलेरिया फाउलेरी नामक अमीबा द्वारा होता है, जो आमतौर पर तालाबों और नदी जैसे गर्म, मीठे और दूषित जल में पाया जाता है. ऐसे में जब व्यक्ति इस पानी में नहाता है या गोता लगाता है, तो यह अमीबा नाक से शरीर में प्रवेश कर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जहां यह ब्रेन टिश्यू को तेजी से नष्ट कर देता है. यह इंफेक्शन संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. 

कितने खतरनाक है यह बीमारी?

यह बीमारी तेजी से बढ़ने वाली और लगभग हमेशा घातक होती है. लक्षण दिखाई देने के 1 से 12 दिनों के भीतर मरीज के हालत में तेजी से गिरावट आती है, और अधिकांश मामलों में 5 दिनों के अंदर ही मौत हो जाती है.  

शुरुआती लक्षण क्या हैं?

ब्रेन ईटिंग अमीबा का इंफेक्शन होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, जी मिचलाना, उल्टी, गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे और कोमा जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं. इसका खतरा उन बच्चों और युवा वयस्कों में अधिक हैं, जो खुले, गर्म और दूषित पानी में नहाते हैं.

बचाव के उपाय

स्टैग्नेंट या गंदे मीठे पानी में न तैरें. तैरते समय या स्नान के दौरान नाक को बंद रखें या नोज क्लिप का उपयोग करें. नाक की सफाई हेतु नेति पॉट जैसे उपयोगों में सिर्फ उबला या डिस्टिल्ड पानी इस्तेमाल करें. अगर नहाने के बाद अचानक सिरदर्द, बुखार या भ्रम जैसा लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें. 
 
इलाज संभव है?

इसका कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन जल्दी पहचान और इलाज की शुरुआत से बचाव की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है. डॉक्टर एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल दवाएं देकर लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि सफलता दुर्लभ ही होती है.

इसे भी पढ़ें- दिमाग की नसों को तोड़ देने वाली बीमारी, 20 साल पहले ही नजर आने लगते हैं लक्षण, मामूली समझा तो...ओवर!

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

 

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Brain Eating Amoeba killed 4 people in kerala

Trending news

खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
;