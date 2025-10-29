Advertisement
लापरवाही पड़ सकती है भारी! स्ट्रोक के ये 4 कारण चुपचाप ले रहे हैं सेहत की परीक्षा, जानें कैसे करें बचाव

Brain Stroke Risk Factors: आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल और बढ़ते तनाव ने लोगों की सेहत पर काफी गहरा असर डाला है. ऐसे में  एक गंभीर बीमारी है हर उम्र के लोगों के बीच काफी ज्यादा देखी जा रही है जो है स्ट्रोक. स्ट्रोक तब आता है जब दिमाग तक ब्लड का फ्लो रुक जाता है या दिमाग की नस फट जाती है. आज हम आपको बताएंगे आजकल की लाइफस्टाइल में ऐसे क्या 4 कारण हैं जिनके वजह से स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है. 

 

Oct 29, 2025
लापरवाही पड़ सकती है भारी! स्ट्रोक के ये 4 कारण चुपचाप ले रहे हैं सेहत की परीक्षा, जानें कैसे करें बचाव

आजकल की बिगड़ी हुए लाइफस्टाइल, खराब खानपान और नींद की कमी की वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में लोगों पर ब्रेन स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है. हर साल लाखों लोग ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में आते हैं और कई जानें चली जाती हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते सावधानी बरती जाए तो इस खतरनाक स्थिति से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं वो चार मुख्य कारण जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहे हैं और जिनसे लोगों को हर हाल में बचना चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर
ये स्ट्रोक का सबसे मुख्य कारण माना जाता है क्योंकि लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिमाग की नसों पर दबाव डालता है. जब ये दबाव बहुत बढ़ जाता है तो नसें फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है. कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना किसी भी लक्षण के बढ़ता है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हैं उनके लिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराना बेहद ही जरूरी है और ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर दवाईयां जरूर लेनी चाहिए.

खराब लाइफस्टाइल और खानपान
आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फास्ट फूड, जंक फूड और बेहद तेल मसाले वाले खाने पर निर्भर हो गए हैं. इन चीजों में मौजूद ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल नसों में चर्बी जमा कर देता है जिससे ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और लोगों में स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.  रात को देर तक जागना, 8 से 9 घंटे नींद न लेना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इस खतरे को और बढ़ाती है. 

धूम्रपान और शराब का सेवन
आजकल बहुत कम उम्र में ही बहुत से युवा धूम्रपान और शराब का सेवन करने लगते हैं जिससे उनके शरीर पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और कम उम्र में ही स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से जूझने लगते हैं. सिगरेट का धुआं शरीर की नसों को कमजोर कर देता है और खून को गाढ़ा बना देता है जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ता है. शराब भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है. ये दोनों ही आदतें धीरे-धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं. 

तनाव और मेंटल प्रेशर
बहुत से लोग लगातार तनाव में रहते हैं  जिससे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को प्रभावित करता है. लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोगों में स्ट्रोक का खतरा काफी अधिक होता है. इसलिए जरूरी है कि शरीर के साथ आप अपने मन को भी आराम दें और स्ट्रेस फ्री रहें
 

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

brain stroke

