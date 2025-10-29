लापरवाही पड़ सकती है भारी! स्ट्रोक के ये 4 कारण चुपचाप ले रहे हैं सेहत की परीक्षा, जानें कैसे करें बचाव

आजकल की बिगड़ी हुए लाइफस्टाइल, खराब खानपान और नींद की कमी की वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में लोगों पर ब्रेन स्ट्रोक का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है. हर साल लाखों लोग ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में आते हैं और कई जानें चली जाती हैं. कई लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते सावधानी बरती जाए तो इस खतरनाक स्थिति से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं वो चार मुख्य कारण जो स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहे हैं और जिनसे लोगों को हर हाल में बचना चाहिए.

हाई ब्लड प्रेशर

ये स्ट्रोक का सबसे मुख्य कारण माना जाता है क्योंकि लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दिमाग की नसों पर दबाव डालता है. जब ये दबाव बहुत बढ़ जाता है तो नसें फट सकती हैं, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है. कई लोगों में हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना किसी भी लक्षण के बढ़ता है इसलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हैं उनके लिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच कराना बेहद ही जरूरी है और ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह पर दवाईयां जरूर लेनी चाहिए.

खराब लाइफस्टाइल और खानपान

आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फास्ट फूड, जंक फूड और बेहद तेल मसाले वाले खाने पर निर्भर हो गए हैं. इन चीजों में मौजूद ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल नसों में चर्बी जमा कर देता है जिससे ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और लोगों में स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. रात को देर तक जागना, 8 से 9 घंटे नींद न लेना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी इस खतरे को और बढ़ाती है.

धूम्रपान और शराब का सेवन

आजकल बहुत कम उम्र में ही बहुत से युवा धूम्रपान और शराब का सेवन करने लगते हैं जिससे उनके शरीर पर काफी ज्यादा असर पड़ता है और कम उम्र में ही स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी से जूझने लगते हैं. सिगरेट का धुआं शरीर की नसों को कमजोर कर देता है और खून को गाढ़ा बना देता है जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ता है. शराब भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है. ये दोनों ही आदतें धीरे-धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं.

तनाव और मेंटल प्रेशर

बहुत से लोग लगातार तनाव में रहते हैं जिससे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को प्रभावित करता है. लंबे समय तक तनाव में रहने वाले लोगों में स्ट्रोक का खतरा काफी अधिक होता है. इसलिए जरूरी है कि शरीर के साथ आप अपने मन को भी आराम दें और स्ट्रेस फ्री रहें



