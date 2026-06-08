/कम उम्र में नहीं होता ब्रेन ट्यूमर...दिमाग में गांठ को लेकर फैली हे ये गलतफहमियां, फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताई सच्चाई

मेडिकल साइंस में आज काफी विकास हो चुका है. MRI स्कैन की मदद से दिमाग में छोटी से छोटी गांठ का पता पहले ही किया जा सकता है. वहीं पहले के समय में ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता था. आज के समय में MRI की मदद से आप ब्रेन ट्यूमर का पता पहले लगा सकते हैं. वहीं ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों को बीच कई मिथक फैले हुए हैं. फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी विभाग की निदेशक डॉ. ज्योति बाला शर्मा ने ब्रेन ट्यूमर से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई के बारे में बताया है.
ब्रेन ट्यूमर एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों के मन में डर के साथ कई तरह की गलतफहमियां है. ब्रेन ट्यूमर को अक्सर लोग कैंसर समझ लेते हैं. सभी ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है. इसके अलावा लोगों को लगता है कि यंग ऐज में ब्रेन ट्यूमर नहीं होती है. आइए जानते हैं ब्रेन ट्यूमर को लेकर फैली गलतफहमियां क्या है?
अधिकतर लोगों को लगता है कि छोटी उम्र में ब्रेन ट्यूमर नहीं हो सकता है. डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा के अनुसार कम उम्र में ब्रेन ट्यूमर की समस्या हो सकती है. डॉक्टर ने बताया कि उनके पास ज्यादा मरीज कम उम्र के आते हैं जिन्हें ब्रेन ट्यूमर होता है.
अधिकतर लोगों को लगता है कि हर तरह का ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है. ब्रेन ट्यूमर दिमाग में गांठ होती है. हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है. दिमाग में दो तरह की बिना कैंसर वाली दो गांठ होती है. एक गांठ का साइज तेजी से बढ़ता है. वहीं दूसरी गांठ का साइज बेहद धीरे-धीरे (10 साल) बढ़ता है.
आज के लोग तनाव और चिंता में ज्यादा रहते हैं. सोशल मीडिया पर तो 1000 दोस्त हैं. आसपास भी 50 दोस्त हैं लेकिन इसके बाद भी इंसान अकेला है. आज के समय में लोगो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं. स्ट्रेस लेने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है. डॉक्टर ने बताया है कि कई रिसर्च में भी बताया गया है कि ज्यादा तनाव लेने से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है.
डॉक्टर ने बताया है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ जाता है. ब्रेन ट्यूमर के रिस्क को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए. रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, समय पर हेल्दी ब्रेकफास्ट करना, रोजाना वर्कआउट करना, पैकेट वाले भोजन का कम से कम सेवन, ऑयली फूड्स और बाहर के फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए. हेल्दी लाइफस्टाइल की मदद से ब्रेन ट्यूमर के रिस्क को कम कर सकते हैं.
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