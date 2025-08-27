20 सालों से धीरे-धीरे बढ़ रहा था ब्रेन ट्यूमर, 39 साल की महिला इस लक्षण को समझती रही माइग्रेन, 4 घंटे सर्जरी के बाद बची जान

शरीर में लगातार या बार-बार होने वाली छोटी और मामूली दिखने वाली दिक्कतें कई जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकती हैं. ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो चुकी निकिता स्टर्लिंग की ब्रेन ट्यूमर से जंग की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है.
ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा कंडीशन है, जिसमें कई बार लक्षण नजर नहीं आते या इतने मामूली होते हैं कि लोग इसे दूसरी बीमारी से जोड़ लेते हैं. यही गलती इंग्लैंड की रहने वाली 39 साल निकिता स्टर्लिंग पिछले 20 सालों से करती आ रही थी, जब कि उनका दर्द असहनीय नहीं हो गया. निकिता को कभी-कभी माइग्रेन जैसा तेज सिरदर्द होता था. वह मानती रही कि यह कॉमन. इसलिए उन्होंने कभी इलाज की जरूरत नहीं समझी.
लेकिन जब पिछले कुछ सालों में दर्द की बार-बार और तेज होने लगा तो उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली. जांच के बाद सामने आया कि उनके दिमाग में एक धीमी गति से बढ़ने वाला ट्यूमर था. निकिता, जो कि एक सेकेंडरी स्कूल में साइकोलॉजी टीचर और दो बच्चों की मां भी हैं, ने सन टीवी को बताया कि पिछले कुछ समय में उन्हें सिरदर्द के साथ-साथ चक्कर, ब्लैकआउट और बोलने में तकलीफ जैसी समस्याएं भी होने लगी थीं. एक बार तो वह अपने शब्द ही भूल गई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थीं.
सालों तक लक्षण नहीं दिखे साफ
लंबे समय तक निकिता को यह लगा कि यह आम सिरदर्द है. लेकिन जब दर्द हर दो-तीन हफ्तों में होने लगा, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई. सीटी स्कैन के बाद सामने आया कि उनके फ्रंटल लोब में एक बड़ा ट्यूमर है, जिसे मेनिनजियोमा कहा जाता है. यह एक तरह का नॉन-कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है. निकिता कहती हैं कि जब मुझे बताया गया कि मेरे दिमाग में इतना बड़ा ट्यूमर है, तो मैं टूट गई. मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सब इतने सालों से मेरे अंदर चल रहा था.
ट्यूमर हटाने में लगे 4 घंटे
डॉक्टरों ने सलाह दी कि ट्यूमर को सर्जरी के जरिए निकालना सबसे बेहतर विकल्प है. डॉक्टर की टीम को इस ट्यूमर को निकालने में लगभग चार घंटे का समय लगा. सर्जरी के बाद निकिता को अपने सिरदर्द से राहत मिली और अन्य लक्षण भी काफी हद तक खत्म हो गए. हालांकि, अब भी उन्हें हर छह महीने में स्कैन करवाना होता है और वह जल्दी थक जाती हैं. निकिता कहती हैं कि थकान ही अब सबसे मुश्किल चीज है, इससे निपटना आसान नहीं.
ब्रेन ट्यूमर क्या है?
ब्रेन ट्यूमर दिमाग में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, जो कैंसरस (मैलिग्नेंट) या नॉन-कैंसरस (बेनाइन) दोनों हो सकती है. ये ट्यूमर छोटे भी हो सकते हैं और धीरे-धीरे भी बढ़ सकते हैं. लेकिन अगर ये किसी नस, खून की नली या अन्य हिस्सों पर दबाव डालने लगें, तो गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं.
ब्रेन ट्यूमर के लक्षण
- लगातार या तेज सिरदर्द
- बोलने या समझने में परेशानी
- दौरे पड़ना (सीजर्स)
- दृष्टि संबंधी समस्याएं
- चक्कर या संतुलन की समस्या
- बिहेवियर में बदलाव
