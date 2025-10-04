ब्रेस्ट कैंसर की पहली स्टेज पर दिखते हैं ये बड़े लक्षण, अनदेखी पड़ सकती है जान पर भारी!

Breast Cancer Awareness Month: हर साल अक्टूबर महीने में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है. यह ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है. ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के खास मौके पर जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण जिसकी पहचान कर समय पर इलाज की मदद से इस बीमारी से जीता जा सकता है.

ब्रेस्ट में गांठ जैसा महसूस होना

ब्रेस्ट में या फिर बगल में गांठ होना ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती संकेत होता है. शुरुआत के समय में गांठ छोटी होती है लेकिन समय के साथ गांठ का साइज बढ़ता है. अगर आपको ब्रेस्ट के आसपास गांठ नजर आती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

ब्रेस्ट का साइज

नॉर्मल ही महिलाओं के एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे ब्रेस्ट से बड़ा होता है. लेकिन अचानक ब्रेस्ट साइज में बदलाव आता है तो इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. अगर आपको अपने ब्रेस्ट में किसी भी तरह का बदलाव नजर आता है तो इसे नजरअंदाज ना करें. समय पर जांच कराना बेहद जरूरी होता है. शुरुआती स्टेज पर ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है.

निप्पल में मवाद या खून आना

निप्पल से मवाद या खून आने की समस्या भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है. निप्पल में किसी भी तरह का घाव होना कैंसर का बड़ा संकेत होता है. इसे नजरअंदाज की गलती ना करें. निप्पल में होने वाले हर छोटे-बड़े बदलाव पर ध्यान दें.

ब्रेस्ट में दर्द

ब्रेस्ट में दर्द, या फिर बेस्ट को छूने पर दर्द होना भी कैंसर का संकेत हो सकता है. वहीं ब्रेस्ट पर सूजन आना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है. इसे नजरअंदाज ना करें. ब्रेस्ट में दर्द होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. टेस्ट की मदद से कैंसर का पता किया जा सकता है, समय पर इलाज मिलने से बीमारी को खत्म किया जा सकता है.

