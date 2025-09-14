दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में दिखते हैं ये लक्षण, ना करें नजरअंदाज!

symptoms of blockage in heart coronary artery: आज के समय में यंग लोग में हार्ट संबंधी समस्या देखने को मिल रही हैं. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग हार्ट संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर ब्लॉकेज की समस्या से बच सकते हैं. आइए जानते हैं हार्ट ब्लॉकेज होने पर नजर आने वाले लक्षण.

सांस लेने में परेशानी

दिल की नसों में ब्लॉकेज होने पर सांस लने में दिक्कत आती है. खासकर बिस्तर पर लेटते ही सांस लेने में काफी दिक्कत आती है. अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हैं तो यह ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है. इसे नजरअंदाज ना करें.

सीने में दर्द और बेचैनी

सीने में दर्द और बेचैनी की समस्या को नजरअंदाज ना करें यह हार्ट ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है. ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता जिस वजह से सीने में दर्द और बेचैनी की समस्या हो सकती है.

सिर घूमना

दिल की नसों में ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है जिस वजह से बेहोशी और सिर घूमने की समस्या हो सकती है. अगर आपका सिर घूमता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

थकान महसूस होना

हल्का सा भी काम करने के बाद आपको थकान और कमजोरी की समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. दरअसल थकान और कमजोरी नसों में ब्लॉकेज का बड़ा संकेत हो सकता है. नसों में ब्लॉकेज होने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं पोता है.

मतली या उल्टी

नसों में ब्लॉकेज होनो पर मतली और उल्टी की समस्या हो सकती है. अगर बिना किसी कारण आपको मतली और उल्टी जैसा महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

