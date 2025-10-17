Advertisement
क्या 'मटन-मीट' से भी ज्यादा ताकतवर हैं ये 'खास' अंडा? सर्दियों में किस अंडे से बॉडी रहेगी फिट

Brown Eggs vs White Eggs: क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि ब्राउन अंडे ज्यादा फायदेमंद होते हैं? तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बताएंगे, कि कौन सा अंडा आपके लिए ज्यादा पोष्टिक होता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:22 PM IST
क्या 'मटन-मीट' से भी ज्यादा ताकतवर हैं ये 'खास' अंडा? सर्दियों में किस अंडे से बॉडी रहेगी फिट

Which Egg is More Healthier: दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला पौष्टिक फूड आइटम में से एक अंडा है. प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर अंडा हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. पोषक तत्वों से भरपूर अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन, जरूरी अमीनो एसिड, विटामिन A, D, E और B12, कोलीन, ल्यूटिन, जीएक्सैंथिन और गुड फैट्स से भरपूर होता है. इसके अलावा जर्दी दिमाग और आंखों के लिए बेहद फायदेमंज होता है, वहीं इसके व्हाइट पार्ट में प्रोटीन होता है. लेकिन आमतौर पर अंडे दो तरह के होते हैं, एक ब्राउन और एक सफेद. ऐसे में हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर आता है कि कौन सा अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है. इस खबर में हम आपको इसी सवाब का जवाब देंगे. 

 

क्यों अंडे का रंग बदलता है?
ब्राउन और सफेद अंडे में सबसे बड़ा फर्क उसके शेल के रंग का होता है. आपको बता दें सफेद पंख और हल्के कान वाली मुर्गियां सफेद अंडे देती है. वहीं भूरे पंख और लाल कान वाली मुर्गियां ब्राउन अंडे देती हैं. अंडे का रंग मुर्गी की नस्ल पर डिपेंड करता है, इसका उसके पोषण से कोई लेना देना नहीं है. आपको बता दें, सभी अंडों के अंदर की झिल्ली सफेद हो होती है. चाहे उसकी शेल किसी भी रंग की क्यों न हो. इसलिए रंग को देख कर उसके पोषण का पता नहीं लगाया जा सकता है.  

पोषण में क्या फर्क होता है?
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन दोनों रंग के अंडों में लगभग एक जैसा ही पोषण मिलता है. साइटिस्ट रिसर्च बताती है कि दोनों में एक जैसा ही प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि दोनों अंडों की वेट और शेल की मोटाई में हल्का फर्क हो, लेकिन पोषण दोनों में असर कुछ खास नहीं होता. अंडों पोषण मुर्गी के खाने और उसकी देखभाल पर पड़ता है, न कि अंडे के रंग पर. 

 

इन तरीकों से बनता है फर्क
कुछ ऐसा सोचते हैं कि ब्राउन अंडे ज्यादा हेल्दी होते हैं, पर ऐसा हर बार नहीं होता है. अंडे का पोषण और टेस्ट इस बात पर डिपेंट करता है कि मुर्गी को क्या खाना दिया गयाहै और वह कहां पाली गई है. खुले में पाली गई मुर्गियों के अंडों में अक्सर विटामिन D ज्यादा होता है. वहीं फ्रेश अंडे ज्यादा टेस्टी और अच्छे टेक्सचर के होते हैं. अंडों के कलर का इसपर ज्यादा असर नहीं पड़ता. 

 

कौन सा अंडा ज्यादा फायदेमंद?
आपको बता दें, चाहे अंडा ब्राउन हो या सफेद, रंग से फर्क नहीं पड़ता है. ताजे अंडे सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं. इसके अलावा मुर्गी क्या खा रही है, वो भी अंडों के पोषण भर निर्भर करता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

