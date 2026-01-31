Advertisement
trendingNow13092933
Hindi NewsHealthBudget 2026: आयुष्मान भारत की फास्ट पेमेंट, कम GST...बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठा है हेल्थ सेक्टर?

Budget 2026: आयुष्मान भारत की फास्ट पेमेंट, कम GST...बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठा है हेल्थ सेक्टर?

Health Budget 2026: बजट 2026 से हेल्थ सेक्टर को भारी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य खर्च अब भी विकसित देशों की तुलना में जीडीपी का मात्र 3 से 4 % ही है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बजट 2026 से हेल्थ सेक्टर को क्या-क्या बड़ी उम्मीदें हैं?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: आयुष्मान भारत की फास्ट पेमेंट, कम GST...बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठा है हेल्थ सेक्टर?

Health Budget 2026: देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी हेल्थ सेक्टर की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे पर टिकी हैं. खासतौर से मध्यम श्रेणी के अस्पताल, जो छोटे शहरों और कस्बों में इलाज की नींव मानी जाती हैं. ऐसे में इस बार लोग बड़े बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं. आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में हेल्थ सेक्टर में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विकसित देशों की तुलना में आज भी भारत का स्वास्थ्य खर्च अब भी GDP का महज 3 से 4 % ही है. इस विषय पर हमने फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, डॉ. विनीत बंगा से बात की. 

 

सरकारी योजनाओं की पेमेंट में तेजी
शहरों और कस्बों के मिड-साइज अस्पतालों की सबसे बड़ी चुनौती 'आयुष्मान भारत' (PMJAY) जैसी सरकारी योजनाओं की पेमेंट में देरी होना है. अस्पतालों का कहना है कि पेमेंट समय पर न आने से उनके पास नई तकनीकों और सुविधाओं में इंवेस्ट करने के लिए फंड की कमी हो जाती है. ऐसे में इस साल के बजट से ये उम्मीद है कि वे सरकारी योजनाओं की पेमेंट को लेकर एक समय सीमा तय करें, जिससे अस्पतालों को उनका पैसा समय से मिल जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

टैक्स और GST में छूट
आज के समय में मेडिकल इक्विपमेंट और इनपुट्स पर लगने वाला GST अस्पतालों के खर्च को बढ़ा देता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की मांग है कि लाइफ सेविंग दवाइयों और मॉडर्न मशीनों पर टैक्स की दरों को कम किया जाना चाहिए. अगर इनपुट लगात कम होगी, तो अस्पतालों में मरीजों का इलाज सस्ता हो जाएगा, जिससे सीधे तौर पर आम जनता को फायदा मिल सकता है. 

 

मिड-साइज अस्पतालों के बुनियादी ढांचे पर कम ब्याज
महानगरों की तुलना में शहरों और कस्बों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है. ऐसे में बजट 2026 से उम्मीद है कि सरकार मिड-साइज अस्पतालों को कम ब्याज दर पर लोन और जमीन उपलब्ध कराने की कोई खास नीति लाए, जिससे छोटे शहरों और कस्बों में भी मल्टी-स्पेशियलिटी इलाज उपलब्ध हो सके. 

 

डिजिटल हेल्थ और मैनपावर 
हेल्थ केयर में डिजिटल हेल्थ को लेकर जागरूकता लाने की जरूरत है. डिजिटल हेल्थ मिशन को मजबूती देने से न केवल कागजी कार्यवाही कम होगी, बल्कि दूर-दराज के मरीजों का डेटा रखना और टेली-कंसल्टेशन देना भी आसान हो जाएगा. ऐसे में बजट से उम्मीद है कि इसको लेकर कुछ नियम लाए जाए. साथ ही नए स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहन की जरूरत है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Health BudgetNirmala Sitharaman

Trending news

नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?