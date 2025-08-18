किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब में दिखते हैं ये लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!
किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब में दिखते हैं ये लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

पेशाब में जलन, दर्द और पेशाब के रंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. दरअसल पेशाब में होने वाले इन बदलाव से किडनी की सेहत का पता किया जा सकता है. आइए जानते हैं किडनी में इंफेक्शन होने पर पेशाब में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:57 PM IST
किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब में दिखते हैं ये लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग किडनी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. वहीं इन अधिकतर लोग किडनी इंफेक्शन की समस्या से परेशान हैं. मेडिकल भाषा में किडनी इंफेक्शन को पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं. समय पर इलाज नहीं किया गया तो समस्या गंभीर हो सकती है. किडनी इंफेक्शन होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. पेशाब में दिखने वाले इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें. 

पेशाब करते समय दर्द या जलन होना 
कई बार कम पानी पीने की वजह से पेशाब के दौरान जलन होना आम बात हैं. पानी पीने से जलन की समस्या अपने आप ठीक होती है. लेकिन लंबे समय तक पेशाब के दौरान जलन और दर्द की समस्या को हल्के में ना लें. दरअसल किडनी में इंफेक्शन होने पर पेशाब करते समय दर्द या जलन की समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. पेशाब में जलन और दर्द डॉक्टर के पास जाएं. 

बार-बार पेशाब आना 
किडनी इंफेक्शन के दौरान इंसान को बार-बार पेशाब आता है.  इस दौरान पेशाब की मात्रा बहुत कम रहती है. अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या महसूस होती है या फिर पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत आती है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

पेशाब के रंग में बदलाव 
अगर आपके पेशाब का रंग धुंधला दिखता है यह किडनी इंफेक्शन का संकेत हो सकात है. किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब का रंग हल्का लाल हो सकता है. अगर आपके पेशाब का रंग डार्क ब्राउन है तो इसे भी नजरअंदाज ना करें  ऐसे में आप इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

