किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब में दिखते हैं ये लक्षण, संकेतों की ना करें अनदेखी!

किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है. किडनी शरीर के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग किडनी से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. वहीं इन अधिकतर लोग किडनी इंफेक्शन की समस्या से परेशान हैं. मेडिकल भाषा में किडनी इंफेक्शन को पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं. समय पर इलाज नहीं किया गया तो समस्या गंभीर हो सकती है. किडनी इंफेक्शन होने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. पेशाब में दिखने वाले इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें.

पेशाब करते समय दर्द या जलन होना

कई बार कम पानी पीने की वजह से पेशाब के दौरान जलन होना आम बात हैं. पानी पीने से जलन की समस्या अपने आप ठीक होती है. लेकिन लंबे समय तक पेशाब के दौरान जलन और दर्द की समस्या को हल्के में ना लें. दरअसल किडनी में इंफेक्शन होने पर पेशाब करते समय दर्द या जलन की समस्या होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें. पेशाब में जलन और दर्द डॉक्टर के पास जाएं.

बार-बार पेशाब आना

किडनी इंफेक्शन के दौरान इंसान को बार-बार पेशाब आता है. इस दौरान पेशाब की मात्रा बहुत कम रहती है. अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या महसूस होती है या फिर पेशाब कंट्रोल करने में दिक्कत आती है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

पेशाब के रंग में बदलाव

अगर आपके पेशाब का रंग धुंधला दिखता है यह किडनी इंफेक्शन का संकेत हो सकात है. किडनी इंफेक्शन होने पर पेशाब का रंग हल्का लाल हो सकता है. अगर आपके पेशाब का रंग डार्क ब्राउन है तो इसे भी नजरअंदाज ना करें ऐसे में आप इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

