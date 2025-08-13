इस वक्त पी गई कॉफी दिमाग में घोलती है 'जहर', रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा!

डार्क कॉफी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. वर्कआउट करने से पहले कुछ लोग कॉफी पीते हैं, माना जाता है कि कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है. वहीं जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको भी कॉफी पीने की सलाह दी जाती है. इतना ही फैटी लिवर के मरीज को भी डार्क कॉफी पीने के सलाह दी जाती है. कॉफी पीने के इतने फायदे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं गलत समय पर कॉफी पीना आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. कई स्टडी में पाया गया है कि लंच के बाद कॉफी पीना ब्रेन हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है.

क्या कॉफी पीना ब्रेन हेल्थ के लिए है खतरनाक

कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन लंच के बाद अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो यह आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. दरअसल एक स्टडी में पाया गया है कि लंच के बाद कॉफी पीने से रात तक ब्रेन काफी एक्टिव रह सकता है. कनाडा की स्टडी के अनुसार कॉफी में मौजूद कैफीन रात को नींद के पेटर्न में खलल डालता है.

कॉफी पीने से ब्रेन के इस हिस्से पर पड़ता है असर

मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार कॉफी नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर डालता है. 40 लोगों पर स्टडी की गई. 40 लोगों को एक दिन 200 मिलीग्राम कैफी दिया गया, वहीं दूसरी रात को उन्हें किसी भी तरह का कैफीन नहीं दिया. वहीं उनकी नींद की गुणवत्ता की जांच की गई. स्टडी में पता चला कि जिस दिन लोगों ने कैफीन का सेवन किया था उस रात उनके दिमाग की 'नॉन आरईएम' (Non-REM)पर काफी ज्यादा असर पड़ा था. नॉन आरईएम नींद के दौरान शरीर को शांत और आरामदायक बनाने में मदद करता है. इस दौरान सांसे, दिमाग और हार्ट की गतिविधि धीमी हो जाती है. इस दौरान शरीर ऊतकों और मांसपेशियों की मरम्मत करता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. वहीं दिन में कॉफी पीने वालों को रात में गहरी नींद नहीं आती है. जिस वजह से इन सभी कार्यों पर बुरा असर पड़ता है.

मोटापा, डायबिटीज समेत हो सकती है ये बीमारियां

कैफीन का सेवन करने से नींद आती है लेकिन देर से आती है. कैफीन की वजह से नींद पूरी तरह से नहीं आती है. गहरी नींद ना आने की वजह से ब्रेन की गतिवधियों पर काफी असर पड़ता है. खराब नींद की वजह से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट संबंधी डिजीज और इनफर्टिलिटी का जोखिम बढ़ जाता है.

