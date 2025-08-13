इस वक्त पी गई कॉफी दिमाग में घोलती है 'जहर', रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा!
Advertisement
trendingNow12878897
Hindi NewsHealth

इस वक्त पी गई कॉफी दिमाग में घोलती है 'जहर', रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा!

कॉफी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है लेकिन क्या आप जानते हैं लंच के बाद कॉफी पीना आपके दिमाग के लिए जहर की तरह का काम कर सकता है. हाल की स्टडी में बताया गया है कि लंच के बाद कॉफी पीने से ब्रेन पर बुरा असर पड़ सकता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस वक्त पी गई कॉफी दिमाग में घोलती है 'जहर', रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा!

डार्क कॉफी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. वर्कआउट करने से पहले कुछ लोग कॉफी पीते हैं, माना जाता है कि कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है. वहीं जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनको भी कॉफी पीने की सलाह दी जाती है. इतना ही फैटी लिवर के मरीज को भी डार्क कॉफी पीने के सलाह दी जाती है. कॉफी पीने के इतने फायदे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं गलत समय पर कॉफी पीना आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. कई स्टडी में पाया गया है कि लंच के बाद कॉफी पीना ब्रेन हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है. 

क्या कॉफी पीना ब्रेन हेल्थ के लिए है खतरनाक 
कॉफी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन लंच के बाद अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो यह आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है. दरअसल एक स्टडी में पाया गया है कि लंच के बाद कॉफी पीने से रात तक ब्रेन काफी एक्टिव रह सकता है. कनाडा की स्टडी के अनुसार कॉफी में मौजूद कैफीन रात को नींद के पेटर्न में खलल डालता है. 

fallback

कॉफी पीने से ब्रेन के इस हिस्से पर पड़ता है असर 
मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार कॉफी नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर डालता है. 40 लोगों पर स्टडी की गई. 40 लोगों को एक दिन 200 मिलीग्राम कैफी दिया गया, वहीं दूसरी रात को उन्हें किसी भी तरह का कैफीन नहीं दिया. वहीं उनकी नींद की गुणवत्ता की जांच की गई. स्टडी में पता चला कि जिस दिन लोगों ने कैफीन का सेवन किया था उस रात उनके दिमाग की 'नॉन आरईएम' (Non-REM)पर काफी ज्यादा असर पड़ा था. नॉन आरईएम नींद के दौरान शरीर को शांत और आरामदायक बनाने में मदद करता है. इस दौरान सांसे, दिमाग और हार्ट की गतिविधि धीमी हो जाती है. इस दौरान शरीर ऊतकों और मांसपेशियों की मरम्मत करता है, जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. वहीं दिन में कॉफी पीने वालों को रात में गहरी नींद नहीं आती है. जिस वजह से इन सभी कार्यों पर बुरा असर पड़ता है. 

fallback

मोटापा, डायबिटीज समेत हो सकती है ये बीमारियां 
कैफीन का सेवन करने से नींद आती है लेकिन देर से आती है. कैफीन की वजह से नींद पूरी तरह से नहीं आती है. गहरी नींद ना आने की वजह से ब्रेन की गतिवधियों पर काफी असर पड़ता है. खराब नींद की वजह से मोटापा, डायबिटीज, हार्ट संबंधी डिजीज और इनफर्टिलिटी का जोखिम बढ़ जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Trump tariff
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
;