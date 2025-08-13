क्या भीगे अखरोट कम कर सकते हैं शरीर में बढ़ा कोलेस्ट्रॉल LDL? जानें क्या है सच्चाई!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. क्या आप जानते हैं शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं. एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे HDL कहते हैं दूसरा खराब कोलेस्ट्रॉल जिसे LDL कहते हैं. शरीर में कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल होना बेहद जरूरी होता है. शरीर में LDL बढ़ने पर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है. दरअसल LDL कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जमने लगता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में परेशानी आती है. ऐसे में हार्ट को ब्लड पंप करने में दिक्कत होती है जिस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करें?

हेल्दी हार्ट के लिए शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कनरे के लिए आप डाइट में इस खास चीज को शामिल कर सकते हैं. इस नट को खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है. आइए जानते हैं क्या भीगा हुआ अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है.

भिगा हुआ अखरोट क्या कम कर सकता है कोलेस्ट्रॉल

अखरोट कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित हो सकता है. दरअसल अखरोट में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. अखरोट में मौजूद फैट्स शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं. भीगे हुए अखरोट खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है.

अखरोट के गुण

अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. वहीं अखरोट में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है.

शरीर में बढ़ाता है गुड कोलेस्ट्रॉल

भीगा हुआ अखरोट शरीर में गुड़ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है. शरीर में गुड कोलेस्टॉल बढ़ने से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: क्या पत्तागोभी खाने से दिमाग में सच में पड़ जाते हैं कीड़े? एम्स के डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई?