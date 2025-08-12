क्या पत्तागोभी खाने से दिमाग में सच में पड़ जाते हैं कीड़े? एम्स के डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई?
बरसात के मौसम में पत्तागोभी खाने से मना किया जाता है. कहा जाता है कि पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़ चला जाता है. आइए एम्स की डॉक्टर से जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 12, 2025, 05:12 PM IST
बरसात के दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां खासकर पत्ता गोभी खाने से मना किया जाता है. कहा जाता है कि पत्ता गोभी खाने से दिमाग में कीड़ा जा सकता है. एम्स की डॉक्टर से जानते हैं क्या सच में पत्तागोभी खाने से दिमाग में जाता है कीड़ा. 

क्या सच में दिमाग में कीड़ा जा सकता है? 
दिल्ली एम्स की न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शेरावत ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर उन फूड्स के बारे में बताया है जिसे खाने से दिमाग में कीड़ा जा सकता है. डॉक्टर के अनुसार किसी भी फूड का सेवन करने से दिमाग में कीड़ा जाने की कंडीशन को न्यूरोसिस्टीसरकोसिस कहते हैं. दिमाग के कीड़ों को टेनिया सेलियम कहते हैं. 

क्या है ये कीड़ा 
डॉक्टर के अनुसार टेनिया सोलियम कीड़ा दिमाग में रेंगता या घूमता नहीं है दरअसल इस कीड़े के अंडे मिट्टी में होते हैं. गंदी सब्जियों और अधपके मीट में पाए जाते हैं. सब्जी को बिना अच्छे से धोए खाते हैं तो यह कीड़ा शरीर के अंदर आ जाता है वहीं मांस को बिना पकाए खाने से भी कीड़ा शरीर के अंदर आ सकता है. पाचन तंत्र कीड़े को पचा नहीं पाते हैं जिस वजह से कीड़ा शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं. जिसके बाद यह कीड़ा आंखों, लिवर, लंग्स, हड्डियों और दिमाग में चले जाते हैं. यह कीड़े शरीर में सबसे पहले दिमाग और आंखों की मसल्स में जाते हैं. 

दिमाग में आ जाती है सूजन 
जब कीड़े या कीड़े के अंडे दिमाग में जाते हैं तो ब्रेन इन कीड़ों को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन ये कीड़े खत्म नहीं हो पाते हैं ऐसे में दिमाग में सूजन आने लगती है. जिस वजह से मरीज को चक्कर या फिर दौरों की समस्या हो सकती है. 

कैसे होता है इन कीड़ों का इलाज 
न्यूरोसिस्टीसरकोसिस गंभीर बीमारी है लेकिन दवा की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है. कुछ गंभीर मामलो में सर्जरी की जाती है. डॉक्टर के अनुसार आप कुछ सावधानियों की मदद से इस बीमारी से बच सकते हैं. पहले तो कम पका हुआ मीट खाने से बचें. वहीं सब्जियों को अच्छे से साफ करके ही खाएं. सब्जियों को बहते पानी में वॉश करना ज्यादा अच्छा होता है. 

पत्तागोभी खाने से है अधिक रिस्क
डॉक्टर के अनुसार गंदी सब्जियों का सेवन करने से न्यूरोसिस्टीसरकोसिस का रिस्क अधिक रहता है, वहीं पत्ता गोभी में इसका रिस्क अधिक होता है क्योंकि पत्ता गोभी में कई परतें होती है, ऐसे में इन परतों में टेनिया सोलियम कीड़े होने की आशंका अधिक होती है. पत्तागोभी की सारी लेयर को साफ करना भी मुश्किल होता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

