सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को कैसे बचाती है HPV वैक्सीन, डॉक्टर से जानें कितना आएगा खर्च?

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है. हर साल दुनियाभर में लाखों महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जान गवां रही हैं. पिछले कुछ सालों से सर्वाइकल कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. क्या आप जानते हैं, HPV वैक्सीन लेने के बाद सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कम हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 02, 2026, 06:08 PM IST
भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले पहले के मुकाबले बढ़ रहे हैं. ये एक जानलेवा बीमारी है. सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा बड़ा कैंसर है. सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए HPV वैक्सीन मददगार हो सकती है. अपोलो एथेना अस्पताल की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा से जानते हैं, HPV वैक्सीन कैसे कैंसर के रिस्क को कम करती है. इस वैक्सीन को लगवाने में कितना खर्च आ सकता है. 

HPV वैक्सीन क्यों है जरूरी?
ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा के अनुसार HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम कर सकती है. ये वैक्सीन संक्रमण के जोखिम को कम करती है. HPV वैक्सीन महिलाओं को 2 डोज और 3 डोज में लगाया जाता है. 

किस उम्र में लगती है HPV वैक्सीन 
डॉक्टर के अनुसार 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को HPV वैक्सीन की 2 डोज लगती है. ये 2 डोज 6 महीने के अंदर लगाई जाती है. आसान भाषा में समझने के लिए पहला डोज अगर आप ने मार्च में लिया है तो अगला डोज 6 महीने बाद सितंबर में लेना होगा. 

14 साल के बाद HPV वैक्सीन कैसे लें 
14 साल से अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं को HPV वैक्सीन की 3 डोज दी जाती है. पहला डोज देने के 1 महीने बाद दूसरा डोज दिया जाता है. इसके बाद तीसरा डोज 6 महीने बाद दिया जाता है. अगर आपको मार्च में पहला डोज दिया जाता है तो दूसरा डोज अप्रैल में दिया जाएगा. इसके बाद तीसरा डोज सितंबर में लगेगा. 

फ्री में भी उपलब्ध है HPV वैक्सीन
मार्केट में कई तरह की वैक्सीन मौजूद हैं. आप सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन लगवा सकती हैं. आप सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में HPV वैक्सीन लगवा सकती हैं. दिल्ली जैसे शहरों में सरकारी अस्पताल में फ्री HPV वैक्सीन उपलब्ध है. प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन का खर्च 2 से 10 हजार आ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

