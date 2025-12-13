क्या सुबह-सुबह पैदल चलने से पूरी तरह खत्म होती है प्री-डायबिटीज, जानें डॉक्टर की राय!

पिछले कुछ सालों में इंडिया में लोग किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं. भारत में पिछले काफी समय से प्री-डायबिटीज मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है. प्री-डायबिटीज डायबिटीज होने से पहले की कंडीशन हैं जिसमें शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है लेकिन डायबिटीक से कम, अगर प्री-डायबिटीज को ठीक नहीं किया गया था यह डायबिटीज का शिकार बना सकता है. टाइप 2 डायबिटीज होने पर हार्ट संबंधी समस्या और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है.

क्या वॉक करने से प्री डायबिटीज की समस्या ठीक हो सकती है

अधिकतर इंडियन लोगों का मानना है कि सुबह-सुबह वॉक करने से प्री डायबिटीज की समस्या ठीक हो सकती है. कैलाश हॉस्पिटल, नोएडा के डॉक्टर राहुल पराशर के अनुसार वॉक के साथ-साथ डाइट और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं प्री-डायबिटीज ठीक करने के उपाय.

डाइट में करें बदलाव

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले डाइट में बदलाव करें. डाइट में ब्राउन राइस, रागी, मल्टीग्रेन ब्रेड और होल ग्रेन्स का सेवन करें. इसके अलावा डाइट में ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां, दाल, फल को शामिल करें. प्री-डायबिटीज होने पर मिठाई, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल ना करें.

वर्कआउट करें

प्री-डायबिटीज होने पर केवल वॉक नहीं बल्कि वर्कआउट करें. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें इससे मांसपेशियां ग्लूकोज का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी. योग करें योग करने से स्ट्रेस कम होता है. इसके अलावा आप ब्रिस्क वॉक या फिर साइकलिंग कर सकते हैं इससे कैलोरी बर्न होती है.

स्ट्रेस और नींद का सही मैनेजमेंट

स्ट्रेस की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ता है, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें. स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन करें.

टाइम टू टाइम फास्टिंग और पोस्ट मील शुगर की जांच जरूर करें

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

