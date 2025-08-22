चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? हैरान कर देगी आपको ये स्टडी; जानें क्या है पूरा मामला

Tea or Coffee Drinking Habits: कुछ लोगों को बैठे-बैठे जब कुछ नहीं सूझता तब चकल्लस सूझता है, चकल्लस के साथ शुरू होती गर्मागर्म चाय. या फिर कोई काम करते-करते थक जाता है तो थकावट मिटाने के लिए चाय की जरूरत होती है. या फिर कई बार नींद भगानी होती है, जागना जरूरी होता है, तब भी जरूरी होती है चाय. लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो इतनी चाय पी रहे हैं, वो आपके सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है?

चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है?

चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे. खाने की नली का कैंसर दुनिया का आठवां सबसे आम कैंसर है और इसके लक्षण भी शुरू-शुरू में दिखाई नहीं देते. जब तक पता चल पाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है. हालांकि यहां हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बस ये समझाना है कि अगर आप गर्मागर्म चाय या कॉफी पीने के आदी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में यह कहा गया है अगर आप 65 डिग्री सेल्सियस यानी 149 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा गर्म चाय या कॉफी या कोई अन्य पेय पदार्थ पीते हैं तो इससे भोजन नली में कैंसर भी हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी WHO ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार गर्मागर्म चाय या कॉफी पीता है तो उसे ग्रासनली में कैंसर हो सकता है.

गर्म चीजों से हो सकता है कैंसर

वैज्ञानिकों का कहना है बहुत गर्म पानी, चाय, कॉफी या कोई अन्य पेय पदार्थ फूड पाइप की लेयर को जला देते हैं. बार-बार जलने से वहां सूजन और सेल्स में बदलाव आने लगता है. धीरे-धीरे ये बदलाव कैंसर में तब्दील हो जाता है.



फूड पाइप में दो तरह के कैंसर हो सकते हैं

फूड पाइप में दो तरह के कैंसर होते हैं. पहला है एसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी ESCC. यह ज्यादातर ऊपरी और बीच के हिस्से में होता है और बहुत गर्म पेय पीने से होता है. दूसरा है-एसोफेगल एडेनो कार्सिनोमा. यह नीचे वाले हिस्से में होता है और अक्सर एसिडिटी और मोटापे से जुड़ा होता है. रिसर्च में यह पाया गया है कि बहुत गर्म चाय या कॉफी की मात्रा के हिसाब से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ते है.

8 कप गर्म चाय पीने से पांच गुना बढ़ जाता है कैंसर का खतरा

अगर दिनभर में कोई 4 कप तक गर्मागर्म चाय या कॉफी पीता है तो कैंसर का खतरा ढाई गुना तक बढ़ जाता है. 4 से 6 कप रोजाना बेहद गर्म चाय या कॉफी या अन्य पेय पदार्थ पीने वालों में ये खतरा साढ़े तीन गुना से ज्यादा बढ़ जाता है. रोजाना 6 से 8 कप चाय, कॉफी पीने वालों में खाने की नली में होने वाले कैंसर की आशंका साढ़े चार से पांच गुना तक बढ़ जाता है और 8 कप से ज्यादा पीने वालों में यह खतरा पांच से छह गुना ज्यादा बढ़ जाता है.

फूड पाइप में कैंसर के लक्षण

साइंटिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, गले में लगातार खराश या दर्द रहता है, या बेवजह वजन कम होने की समस्या दिखाई दे रही है तो ये फूड पाइप में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ज्यादातर मामलों में खाने की नली का कैंसर बेहद लेट स्टेज पर पकड़ में आता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.