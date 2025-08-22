चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? हैरान कर देगी आपको ये स्टडी; जानें क्या है पूरा मामला
Advertisement
trendingNow12892844
Hindi NewsHealth

चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? हैरान कर देगी आपको ये स्टडी; जानें क्या है पूरा मामला

Can Tea Cause Cancer: भारत जैसे देश में लगभग हर इंसान चाय या कॉफी का आदी है. ऐसे में अगर हम आपको बताएं कि चाय या कॉफी पीने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? हैरान कर देगी आपको ये स्टडी; जानें क्या है पूरा मामला

Tea or Coffee Drinking Habits: कुछ लोगों को बैठे-बैठे जब कुछ नहीं सूझता तब चकल्लस सूझता है, चकल्लस के साथ शुरू होती गर्मागर्म चाय. या फिर कोई काम करते-करते थक जाता है तो थकावट मिटाने के लिए चाय की जरूरत होती है. या फिर कई बार नींद भगानी होती है, जागना जरूरी होता है, तब भी जरूरी होती है चाय. लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो इतनी चाय पी रहे हैं, वो आपके सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? 

 

चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है?
चाय या कॉफी से कैंसर हो सकता है? इस खबर में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे. खाने की नली का कैंसर दुनिया का आठवां सबसे आम कैंसर है और इसके लक्षण भी शुरू-शुरू में दिखाई नहीं देते. जब तक पता चल पाता है, तब तक बहुत देर हो जाती है. हालांकि यहां हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बस ये समझाना है कि अगर आप गर्मागर्म चाय या कॉफी पीने के आदी हैं तो ये खबर आपके लिए ही है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में यह कहा गया है अगर आप 65 डिग्री सेल्सियस यानी 149 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा गर्म चाय या कॉफी या कोई अन्य पेय पदार्थ पीते हैं तो इससे भोजन नली में कैंसर भी हो सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन यानी WHO ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार गर्मागर्म चाय या कॉफी पीता है तो उसे ग्रासनली में कैंसर हो सकता है.

 

गर्म चीजों से हो सकता है कैंसर
वैज्ञानिकों का कहना है बहुत गर्म पानी, चाय, कॉफी या कोई अन्य पेय पदार्थ फूड पाइप की लेयर को जला देते हैं. बार-बार जलने से वहां सूजन और सेल्स में बदलाव आने लगता है. धीरे-धीरे ये बदलाव कैंसर में तब्दील हो जाता है.

 
फूड पाइप में दो तरह के कैंसर हो सकते हैं
फूड पाइप में दो तरह के कैंसर होते हैं. पहला है एसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी ESCC. यह ज्यादातर ऊपरी और बीच के हिस्से में होता है और बहुत गर्म पेय पीने से होता है. दूसरा है-एसोफेगल एडेनो कार्सिनोमा. यह नीचे वाले हिस्से में होता है और अक्सर एसिडिटी और मोटापे से जुड़ा होता है. रिसर्च में यह पाया गया है कि बहुत गर्म चाय या कॉफी की मात्रा के हिसाब से कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ते है.

 

8 कप गर्म चाय पीने से पांच गुना बढ़ जाता है कैंसर का खतरा
अगर दिनभर में कोई 4 कप तक गर्मागर्म चाय या कॉफी पीता है तो कैंसर का खतरा ढाई गुना तक बढ़ जाता है. 4 से 6 कप रोजाना बेहद गर्म चाय या कॉफी या अन्य पेय पदार्थ पीने वालों में ये खतरा साढ़े तीन गुना से ज्यादा बढ़ जाता है. रोजाना 6 से 8 कप चाय, कॉफी पीने वालों में खाने की नली में होने वाले कैंसर की आशंका साढ़े चार से पांच गुना तक बढ़ जाता है और 8 कप से ज्यादा पीने वालों में यह खतरा पांच से छह गुना ज्यादा बढ़ जाता है.

 

फूड पाइप में कैंसर के लक्षण
साइंटिस्ट और डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको खाना निगलने में परेशानी हो रही है, गले में लगातार खराश या दर्द रहता है, या बेवजह वजन कम होने की समस्या दिखाई दे रही है तो ये फूड पाइप में कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. ऐसे में सलाह दी जाती है कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ज्यादातर मामलों में खाने की नली का कैंसर बेहद लेट स्टेज पर पकड़ में आता है.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
;