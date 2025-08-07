Explainer: जिम जाना शरीर लिए है खतरनाक! क्या वर्कआउट की ये गलतियां कर देती हैं किडनी खराब? डॉक्टर ने बताई ये बड़ी वजह

पिछले कुछ सालों से यंग लोग खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं. हार्ट अटैक पहले के समय में बुजुर्ग लोगों को होता था वहीं आज के समय में यंग लोग स्ट्रोक, किडनी फेलियर और कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो रहे हैं. बीमारियों के रिस्क को कम करने के लिए एक्सरसाइज करना काफी अच्छा बता रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. एक्सरसाइज के लिए लोग जिम जा रहे हैं. कुछ लोग जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज और वर्कआउट करते हैं जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो सकता है. आइए डॉ जुगल किशोर से जानते हैं क्या जरुरत से ज्यादा वर्कआउट करने से किडनी डैमेज होती है.

क्या ज्यादा वर्कआउट करने से किडनी होती है खराब?

डॉक्टर के अनुसार जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. शरीर के अनुसार ही एक्सरसाइज करनी चाहिए. ज्यादा एक्सरसाइज करने से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल जब भी हम जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के मसल सेल्स टूटते हैं और खून में एक पदार्थ को रिलीज करती हैं जो कि किडनी फेलियर या फिर किडनी डैमेज का कारण बन सकता है. इस कंडीशन में आप (Rhabdomyolysis) रबडोमायोलिसिस का शिकार हो सकते हैं.

ज्यादा वर्कआउट करने से कैसे डैमेज होती है किडनी

अगर आप बिना रुके और बिना आराम किए लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो रबडोमायोलिसिस की समस्या हो सकती है. इस कंडीशन में मसल इंजरी होती है जो कि किडनी फेलियर का बड़ा कारण होता है. रबडोमायोलिसिस के बारे में बहुत की कम लोगों को जानकारी होती है. रबडोमायोलिसिस होने पर पेशाब का रंग गाढ़ा हो सकता है वहीं शरीर में दर्द भी होने लगता है.

क्या होता है रबडोमायोलिसिस What is rhabdomyolysis

डॉक्टर के अनुसार रबडोमायोलिसिस बेहद सीरियस कंडीशन होती है, जिसमें मांसपेशियों के ऊतक यानी मसल टिश्यू कमजोर होने लगते हैं. मसल का प्रोटीन खून में मिल जाता है. यह प्रोटीन किडनी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. अगर समय पर इलाज नहीं किया गया था किडनी डैमेज हो सकती है.

रबडोमायोलिसिस का कारण

एक बार में ही ज्यादा वर्कआउट करना रबडोमायोलिसिस का सबसे बड़ा कारण होता है. दरअसल बिना किसी ट्रेनिंग भारी एक्सरसाइज करने से मांसपेशियां टूट सकती है. इस कंडीशन में शरीर में काफी दर्द होता है.

एक्सीडेंट और चोट की वजह से भी मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है.

अल्कोहल, कोकीन जैसे नसे का सेवन करने से भी मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है.

रबडोमायोलिसिस के लक्षण

मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द, सूजन और कठरोता होना रबडोमायोलिसिस का लक्षण होता है.

बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस करना भी रबडोमायोलिसिस का संकेत हो सकता है.

पेशाब का गहरा रंग, कम पेशाब का आना और पेशाब में रूकावट की समस्या होना भी रबडोमायोलिसिस का संकेत हो सकता है.

मतली, उल्टी या भ्रम जैसा महसूस करना भी रबडोमायोलिसिस का संकेत होता है.

तेज बुखार आना और शरीर का गर्म होना भी रबडोमायोलिसिस का लक्षण होता है.

रबडोमायोलिसिस से बचाव कैसे करें?

जिम में या फिर घर में जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर की सहनशक्ति के अनुसार ही वर्कआउटकरना चाहिए. बिना एक्सपर्ट के हैवी वर्कआउट ना करें.

शरीर को हाइड्रेट रखें. वर्कआउट के दौरान रेस्ट लें शरीर को हाइड्रेट रखें.

बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सरसाइज ना करें.

मांसपेशियों में दर्द या पेशाब का रंग गाढ़ा नजर आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

1 दिन में कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए

डॉक्टर्स के अनुसार हेल्दी रहने के लिए आप रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो आप 1 घंटा वर्कआउट कर सकते हैं. जब आप वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट की मदद लिए बिना वर्कआउट ना करें.

जो लोग वर्कआउट करने की शुरुआत करते हैं वह धीरे-धीरे हैवी वर्कआउट करें. एकदम से हैवी वर्कआउट करने से शरीर को नुकसान हो सकता है. शुरुआत में हल्की वर्कआउट करें. समय के साथ हैवी वर्कआउट कर सकते हैं.

वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद पानी पिएं. पानी पीने से शरीर हाइड्रेट बना रहता है. वर्कआउट के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए थोड़ा रेस्ट करने के बाद पानी का सेवन करें.

FAQ

क्या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपकी किडनी के लिए खराब है?

ज्यादा वर्कआउट करने से किडनी खराब हो सकती है. हैवी वर्कआउट करने के दो दिन बाद रबडोमायोलिसिस के लक्षण नजर आ सकते हैं.

क्या किडनी का मरीज जिम जा सकता है?

किडनी के मरीज हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिम जाकर वर्कआउट करना चाहिए या नहीं यह आपकी कंडीशन पर भी निर्भर करता है वहीं आपके डॉक्टर की सलाह भी बहुत जरूरी है. किडनी मरीज डॉक्टर की सलाह के बाद ही एक्सरसाइज या फिर जिम जाने का प्लान करें.

कौन सी एक्सरसाइज से किडनी मजबूत होती है?

वॉक करना, तैरना, साइकिल इन एक्सरसाइज को करने से किडनी मजबूत होती है. किडनी मजबूत करने के लिए आप योग भी कर सकते हैं. जैसे कपालभाति, वक्रासन, पवनमुक्तासन

