क्या चिकन-बिरयानी और तरबूज खाने से हो सकती है मौत, डॉक्टर्स ने दी राय; वाटरमेलन की वजह से कब बिगड़ती है तबीयत

आयुर्वेद अक्सर खानपान सही करने की सलाह देता है. आयुर्वेद के अनुसार खाने-पीने में छोटी से लापरवाही सेहत के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. हाल ही में मुबंई से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार 25 अप्रैल 2026 को परिवार के सभी लोगों ने बरियानी खाई. इसके कुछ समय बाद परिवार ने तरबूज खाया. कुछ ही देर में उनकी तबीयत खराब हो गई. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई थी. आइए डॉक्टर से जानते हैं क्या तरबूज और बिरयानी एक खराब फूड कॉम्बिनेशन है? खराब फूड कॉम्बिनेशन कैसे सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

तरबूज और बिरयानी क्या सेहत के लिए है हानिकारक

नोएडा कैलाश हॉस्पिटल के चीफ मेडिसिन ऑफिसर डॉक्टर उमा शंकर शर्मा के अनुसार बिरयानी और तरबूज जानलेवा फूड कॉम्बिनेशन नहीं हैं. डॉक्टर के अनुसार कई बार खराब तरबूज या फिर खराब बिरयानी खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बिरयानी खाएंगे और उसके बाद तरबूज खाएंगे तो आपके 100 प्रतिशत फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. लेकिन बिरयानी खाने के तुरंत बाद तरबूज खाने से पेट खराब हो सकता है. आपको दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है.

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क्या बिरयानी और तरबूज खाने से हो सकती है मौत

यथार्थ अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया है कि बिरयानी और तरबूज दोनों की पाचन क्रिया अलग-अलग होती है. ऐसे में अगर कोई इंसान ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करता है तो गैस, पेट में दर्द, अपच जैसी समस्या हो सकती है. लेकिन बिरयानी के बाद तरबूज खाने से मौत होना यह गलत है. इन दोनों फूड्स में ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है जो कि जानलेवा हो. अगर बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाने से किसी परिवार की मौत हुई है तो इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं. जैसे लिवर शॉक, फूड पॉइजनिंग, एलर्जी इसके अलावा कई बार खराब खाने या फिर खराब तरबूज को खाने से भी यह समस्या हो सकती है.



फोर्टिस अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. भानु मिश्रा के अनुसार तरबूज हल्का फूड और बिरयानी हेवी फूड्स में आता है. बिरयानी को पचाने में शरीर को 4 से 5 घंटे लगते हैं वहीं तरबूज को 20 से 30 मिनट लगते हैं. ऐसे में इन दोनों फूड्स को साथ में खाने से पेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है. लेकिन यह फूड कॉम्बिनेशन मौत का कारण नहीं बन सकता है. बिरयानी खाने के 5 से 6 घंटे बाद तरबूज खाना बिल्कुल सुरक्षित है. लेकिन तरबूज हमेशा बैलेंस मात्रा में खाएं. ज्यादा मात्रा में तरबूज खाने से समस्या हो सकती है.

शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव के अनुसार तरबूज में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि आसानी से पच जाता है. वहीं चिकन बिरयानी में प्रोटीन, मसाला होता है जिसके पाचन में टाइम लगता है. जब दो अलग-अलग तासीर के फूड्स को एक साथ खाते हैं तो पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो सकती है. दोनों फूड्स को एक साथ खाने से दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप हेवी मील खा रहे हैं तो इसके तुरंत बाद तरबूज ना खाएं

एक मील खाने के 4 से 5 घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए.

कटा हुआ तरबूज ज्यादा देर तक बाहर रखकर नहीं खाना चाहिए.

फ्रिज में भी कटा हुआ तरबूज लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए.

तरबूज हमेशा फ्रेश और साफ करके ही खाना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.