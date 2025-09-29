Advertisement
33 साल में 21% मौत के मामले... कैंसर की इस स्टडी ने उड़ा दिए भारतीयों के होश!

Cancer Cases in India Increased: कैंसर को लेकर आई एक स्टडी ने भारतीयों को चौंका दिया है. भारत में 1990 से 2023 के बीच कैंसर के मामलों में 26% और मौतों में 21% बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में कुछ उलटा ही दिखा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:55 PM IST
33 साल में 21% मौत के मामले... कैंसर की इस स्टडी ने उड़ा दिए भारतीयों के होश!

Cancer Deaths Increased: हाल ही में आई एक स्टडी के अनुसार, 1990 से 2023 के बीच भारत में कैंसर के मामलों में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं मरने वालों की संख्या 21% ज्यादा दर्ज की गई है. वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों में इसी दौरान इसके मामले और मौतों में कमी आई है. यह रिपोर्ट फेमस मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' में पब्लिश्ड हुई है, वहीं इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) की डॉ. लिसा फोर्स लीड किया है.  

 

भारत में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी
स्टडी के अनुसार, 1990 में भारत में प्रति 1 लाख लोगों में 84.8 मामले कैंसर के थे, जो कि 2023 में 107.2 बढ़कर हो गए. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कैंसर के मामले 20% और चीन में 19% घटे. इतना ही नहीं, कैंसर से मरने वालों की संख्या भी भारत में 21% बढ़ी है, जबकि अमेरिका में 33% और चीन में 43% घटी है. 

अमेरिका और चीन में कैसे कम हुआ कैंसर?
कैंसर से निपटने की रणनीति अमेरिका और चीन जैसे देशों में बेहद असरदार रही है. तंबाकू कंट्रोल, HPV और हेपेटाइटिस-B वैक्सीनेशन और ममोग्राफी, कोलोनोस्कोपी व लो-डोज सीटी स्कैन जैसे टेस्ट समय-समय पर करवाते रहना, कैंसर के समय रहते पहचान और इलाज में असर दिखाया है. इसके कारण ही कैंसरे के मामलों और मौतों दोनों में इन देशों में कमी देखने को मिली है. 

 

भारत में कैंसर के मामले बढ़ने का मुख्य कारण
AIIMS दिल्ली के रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शंकर के अनुसार, भारत में तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल, मोटापा, HPV जैसे इंफेक्शन और स्क्रीनिंग की कमी इसके बढ़ना का बड़ा कारण हो सकती है. इसके साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में समय रहने जांच और इलाज न मिलने पर भी इसके चांसेस बढ़े हैं. वहीं भारत में जागरूकता की कमी भी एक कारण हो सकती है. 

 

43 लाख कैंसर मौतें रोकी जा सकती थी
स्टडी में ये भी सामने आया है कि 2023 में दुनियाभर में 43 लाख कैंसर मौतें ऐसे हुईं, जिन्हें रोका जा सकता था. इन्हें ‘मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स’ से जुड़ा गया, मतलब ऐसे रिस्क फैक्टर्स, जिन्हें रोका जा सकता था. इनमें धूम्रपान, शराब, मोटापा, अनसेफ सेक्स से फैलने वाले इंफेक्शन्स और धूप का ज्यादा कांटेक्ट शामिल है. 

 

भारत को क्या कदम उठाने चाहिए. 
एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत इससे बचने के लिए तुरंत तीन लेवल्स पर काम करना चाहिए. इसमें पहला तंबाकू कंट्रोल, मोटापा रोकथाम और वैक्सीनेशन जैसे रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी शामिल है. दूसरा ममोग्राफी, लो-डोज सीटी, कोलोनोस्कोपी जैसी स्क्रीनिंग प्रोग्राम का विस्तार. लास्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैंसर केयर को शामिल करना है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

