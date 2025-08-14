किचन में रखा ये मसाला आपके हाई BP कर सकता है कंट्रोल, जानें इसके बेहतरीन फायदे

Cardamom Benefits: भारत में लगभग हर घर में इलायची का इस्तेमाल होता है. इलायची खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इस खबर में हम आपको इलायची के फायदे बताएंगे.