किचन में रखा ये मसाला आपके हाई BP कर सकता है कंट्रोल, जानें इसके बेहतरीन फायदे
Advertisement
trendingNow12880993
Hindi NewsHealth

किचन में रखा ये मसाला आपके हाई BP कर सकता है कंट्रोल, जानें इसके बेहतरीन फायदे

Cardamom Benefits: भारत में लगभग हर घर में इलायची का इस्तेमाल होता है. इलायची खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इस खबर में हम आपको इलायची के फायदे बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किचन में रखा ये मसाला आपके हाई BP कर सकता है कंट्रोल, जानें इसके बेहतरीन फायदे
  1. Elaichi ke Fayde: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बेहद आम लेकिन गंभीर है. इसे दवाइयों से बचाव और कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन इसके साथ-साथ घरेलू और नेचुरल उपायों से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इलायची बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह स्वाद के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करता है. शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इलायची में ऐसे गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार होते हैं. 
  2. हाई बीपी के लिए खाएं इलायची
    अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, इलायची में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की नसों को हेल्दी रखते हैं. इसके साथ ही इसके ड्यूरेटिक गुण जो शरीर से ज्यादा पानी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब शरीर से पानी कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है. इलायची को रोजाना खाने से हार्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.
  3. इलायची के गुण
    इलायची में टरपिनीन, जेरानिल एसिटेट, जेरानिओल, बोरनेओल और सिट्रोनेलोल जैसे केमिकल एलिमेंट होते हैं, जो शरीर की ब्लड वेसल्स को आराम देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाओं से जोड़ा जाता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं.
  4. इलायची के फायदे
    इसके अलावा, इलायची डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करती है. इससे खाना आसानी से पचता है और पेट में सूजन या भारीपन की समस्या कम होती है. सांसों को ताजा रखने में भी इलायची बहुत कारगर है. यह शरीर में सूजन कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है.
  5. इस तरह से करें इलायची का सेवन
    इलायची का सेवन करना भी बहुत आसान है. आप इसे चाय, दूध, या मिठाइयों में डालकर खा सकते हैं. अगर चाहें तो सुबह खाली पेट इलायची चबाना भी फायदेमंद होता है. यह छोटी-छोटी आदतें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.
    --आईएएनएस
  6. Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.
About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Elaichi Ke Faydecardamom benefits hindi

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;