किचन में रखा ये मसाला आपके हाई BP कर सकता है कंट्रोल, जानें इसके बेहतरीन फायदे

Elaichi ke Fayde: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बेहद आम लेकिन गंभीर है. इसे दवाइयों से बचाव और कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन इसके साथ-साथ घरेलू और नेचुरल उपायों से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इलायची बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह स्वाद के साथ-साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काम करता है. शायद कम ही लोग जानते होंगे कि इलायची में ऐसे गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार होते हैं.
हाई बीपी के लिए खाएं इलायची
अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, इलायची में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की नसों को हेल्दी रखते हैं. इसके साथ ही इसके ड्यूरेटिक गुण जो शरीर से ज्यादा पानी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब शरीर से पानी कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है. इलायची को रोजाना खाने से हार्ट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.
इलायची के गुण
इलायची में टरपिनीन, जेरानिल एसिटेट, जेरानिओल, बोरनेओल और सिट्रोनेलोल जैसे केमिकल एलिमेंट होते हैं, जो शरीर की ब्लड वेसल्स को आराम देते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. इसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी दवाओं से जोड़ा जाता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं.
इलायची के फायदे
इसके अलावा, इलायची डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करती है. इससे खाना आसानी से पचता है और पेट में सूजन या भारीपन की समस्या कम होती है. सांसों को ताजा रखने में भी इलायची बहुत कारगर है. यह शरीर में सूजन कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है.
इस तरह से करें इलायची का सेवन
इलायची का सेवन करना भी बहुत आसान है. आप इसे चाय, दूध, या मिठाइयों में डालकर खा सकते हैं. अगर चाहें तो सुबह खाली पेट इलायची चबाना भी फायदेमंद होता है. यह छोटी-छोटी आदतें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं.
