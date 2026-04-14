हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, क्या होता है ज्यादा खतरनाक? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया अंतर और बचाव का तरीका

बॉलीवुड की मशहूर सिंह आशा भोसले की मौत कार्डियक अरेस्ट से बताई थी, लेकिन बाद में उनकी पोती ने हेल्थ अपडेट देते हुए बताया है कि आशा भोसले को कार्डियक अरेस्ट नहीं आया था. इस बीच एक बार फिर से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लग गए. क्या कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक होता है आइए मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर वैभव मिश्रा से जानते हैं इसमें फर्क क्या है.

कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में अंतर

हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में अंतर होता है. हार्ट अटैक तब आता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों ब्लॉकेज होता है, जिससे हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है. इस बीच हार्ट बीट चलती रहती है, इसान थोड़ा होश में रहता है.

कार्डियक अरेस्ट

कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है. कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, जिसमें दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है. इस कंडीशन में मरीज के बाद बहुत ही कम समय मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है ज्यादा खतरनाक

हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक कार्डियक अरेस्ट माना जाता है. कार्डियक अरेस्ट बिना किसी लक्षण और चेतावनी में आता है. कार्डियक अरेस्ट शरीर में इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी की वजह से होता है. अधिकतर मामले में कार्डियक अरेस्ट आने से पहले कोई संकेत नहीं मिलते हैं. अक्सर लोग कार्डियक अरेस्ट के लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं.

इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज

अचानक गिर जाना, कार्डियक अरेस्ट होने पर खड़े-खड़े गिर जाता है. ऐसा लगता है कि चक्कर आ गया है लेकिन यह कार्डियक अरेस्ट का लक्षण हो सकता है.

नब्ज ना मिलना

जब अचानक दिल खून पंप करना बंद कर दता है तो कलाई या गर्दन की नब्ज नहीं मिलती है.

सीने में दर्द-जकड़न

कुछ मामलों में इंसान को सीने में तेज दर्द और जकड़न की समस्या होती है. इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें. क्योंकि यह कार्डियक अरेस्ट का संकेत हो कता है.

सांस लेने में दिक्कत

कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट अचानक सांस लेने में घुटन और तकलीफ महसूस करते हैं.

थकान

कार्डियक अरेस्ट से पहले इंसान को थकान, कजोरी, बेहोशी आना आदि लक्षण नजर आते हैं.

बचाव के तरीका

अगर आप किसी को अचानक कार्डियक अरेस्ट होता है, इस दौरान सबसे पहले CPR देना चाहिए. क्योंकि हर एक मिनट जानलेवा हो सकता है. इसके अलावा हैवी वर्कआउट, स्मोकिंग करने से बचना चाहिए. नींद पूरी करें. स्ट्रेस से दूर रहें. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.