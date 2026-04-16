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क्या होती है एंजियोप्लास्टी, डॉक्टर ने बताया है दिल को कब पड़ती है इसकी जरूरत ?

What is angioplasty: एंजियोप्लास्टी एक प्रोसेस होता है. जिसे धमनियों में ब्लॉकेज खोलने के लिए किया जाता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या होती है एंजियोप्लास्टी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:30 AM IST
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क्या होती है एंजियोप्लास्टी, डॉक्टर ने बताया है दिल को कब पड़ती है इसकी जरूरत ?

आज के समय में अधिकतर लोग गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कम उम्र में हार्ट संबंधी समस्या से परेशान हैं. जब हार्ट तक जाने वाली धमनियों में ब्लॉकेज होता है, तो दिल तक खून पहुंचने में दिक्कत आती है. ऐसे में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. मनोज कुमार से जानते हैं एंजियोप्लास्टी क्या है? 

क्या है एंजियोप्लास्टी

डॉक्टर के अनुसार एंजियोप्लास्टी एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस में दिल की बंद हो चुकी धमनियों को खोलने के लिए एक ट्यूब का यूज करते हैं. इस ट्यूब को कैथेटर कहते हैं. इस ट्यूब के सिरे पर एक छोटा सा गुब्बारा लगा होता है, जिसे ब्लॉकेज वाली जगह पर फुलाया जाता है. जिससे धमनिया चौड़ी होती है. ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है. 

कब पड़ती है एंजियोप्लास्टी 

एंजियोप्लास्टी की जरूरत जब होती है जब धमनियों में ब्लॉकेज पाया जाता है. हर्ट अटैक के दौरान सही समय पर एंजियोप्लास्टी करके मरीज की जान बचाई जा सकती है. इस प्रोसेस में बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है. जिससे मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं. 

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बायपास सर्जरी 

डॉक्टर के अनुसार हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज को अगर काफी समय हो गया है तो कुछ केस में बायपास सर्जरी की जरूरत पड़सकती है. मरीज की स्थिति को देखकर ही डॉक्टर एंजियोप्लास्टी करने का फैसला लेते हैं. एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद जरूरी है. 

एंजियोप्लास्टी के बाद करें ये बदलाव 

एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज को लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए. रोजाना बैलेंस्ड डाइट, रोजाना हल्की एक्सरसाइज, स्मोकिंग से दूरी और तनाव को कम से कम करना है. एंजियोप्लास्टी के बाद टाइम टू टाइम जांच कराना बेहद जरूरी है. ताकि दोबारा ब्लॉकेज का रिस्क कम हो जाए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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