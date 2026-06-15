Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Health
  • /साइलेंट हार्ट अटैक से पहले दिखते हैं ये लक्षण, स्किन और पेट से जुड़ी समस्या को ना करें नजर अंदाज!

साइलेंट हार्ट अटैक से पहले दिखते हैं ये लक्षण, स्किन और पेट से जुड़ी समस्या को ना करें नजर अंदाज!

आज के समय में अधिकतर लोग भी हार्ट अटैक की समस्या से परेशान हैं. डॉक्टर जैक वॉल्फसन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षणों के बारे में बताया है.

Written ByShilpa
Published: Jun 15, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:44 PM IST
साइलेंट हार्ट अटैक से पहले दिखते हैं ये लक्षण, स्किन और पेट से जुड़ी समस्या को ना करें नजर अंदाज!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आलू ले लो... गोभी ले लो! जब कनाडा की गलियों में गूंजी ठेले पर सब्जी वाले की आवाज...
Canada Vegetable Seller4 min ago
2
Karnal news10 min ago
3
trade deficit23 min ago
4
chhattisgarh news24 min ago
5
Delhi news37 min ago