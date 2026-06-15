हार्ट अटैक के मामले यंग लोगों में भी देखने को मिल रहे हैं. ज्यादातर लोग हार्ट अटैक के लक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं. हार्ट अटैक के आम लक्षण सीने में दर्द, भारीपन है. लेकिन कुछ ऐसे भी संकेत है है जो कि बेहद आम होते हैं,जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं.चेहरे पर दिखने वाले पिंपल, दाग-धब्बे को अक्सर लोग स्किन संबंधी समस्या समझकर इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
एरिजोना बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जैक वॉल्फसन ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर साइलेंट हार्ट अटैक आने पहले कुछ संकेत देते हैं जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं उन लक्षणों के बारे में.
ब्लड वेसेल्स में कोलेस्ट्रॉल यानी फैट जमा होने लगता है. जिस वजह से ब्लड के प्रवाह पर सीधा असर पड़ता है. अगर कोई शुगर या हाई बीपी का मरीज है उन लोगों को भी हार्ट अटैक का रिस्क अधिक होता है. अधिकतर डॉक्टर का कहना है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खानपान, नींद की कमी की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है.
डॉक्टर जैक के अनुसार सिरदर्द की समस्या को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सिरदर्द और नींद की कमी से हार्ट पर बुरा असर पड़ता है. अगर आपको सिरदर्द की समस्या हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए.
कब्ज, उल्टी, पेट में गैस और पेट दर्द की समस्या भी हार्ट हेल्थ से जुड़ी हो सकती है. डॉक्टर जैक वॉल्फसन के अनुसार अगर आप लंबे समय से पेट से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो आपको इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए.
स्किन का अचानक ड्राई हो जाता है इसके अलावा स्किन पर खुजली के साथ रैशेज, एक्जिमा के लक्षण हो सकते हैं. डॉक्टर के अनुसार शरीर के अंदर जलन, जो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है.
डॉक्टर जैक वॉल्फसन के अनुसार दांत, कंधे, शोल्डर में अजीब सा दर्द या तनाव होना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है. शरीर में कही भी दर्द हो रहा है या लगातार दर्द बना हुआ है तो इसे नजरअंदाज ना करें ये स्ट्रोक का रिस्क भी हो सकता है.
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