बरसात के मौसम में जोड़ों के दर्द से हैं परेशान, ये खास एक्सरसाइज आपको दे सकती है आराम

exercise for joint pain: बरसात के मौसम में जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ जाती है. कई बार जोड़ों में इतना दर्द होता है कि दवाई भी बेअसर हो जाती है. अगर बरसात के मौसम में आपके जोड़ों में भी दर्द हो रहा है तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं. इन एक्सरसाइज को करने से जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है.

रोजाना करें वॉक

आजकल अधिकतर लोग वॉक नहीं करते हैं. ज्यादातर लोग मेट्रो या फिर गाड़ी से ट्रेवल करते हैं. मेट्रे से ट्रेवल करने वाले अधिकतर लोग एक्सीलेटर या फिर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप जानते हैं रोजाना वॉक करना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है. पैदल चलने के ग्रीस बनी रहती है. रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें.

कैट पोज योगासन

रोजाना सुबह उठने के बाद कैट पोज एक्सरसाइज करें. इस एक्सरसाइज को करन के लिए जमीन पर घोड़ा बन जाएं इसके बाद अपनी गर्दन को सीधा रखें और पीठ को ऊपर की तरफ उठाएं, जैसे बिल्ली अंगड़ाई लेते समय करती है. इसके बाद पीठ को सीधा करके नीचे की तरफ झुकाएं. रोजाना इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करें. इससे आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी वहीं कंधों के जोड़ मजबूत होंगे.

ताड़ासन

ताड़ासन योग करना भी फायदेमंद है. ताड़ासन करने से मांसपेशियां मजबूत होती है. ताड़ासन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं. अब गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठा लें. इसके बाद उल्टा जोड़ते हुए खुद को ऊपर की ओर खीचें. ऐसा करते हुए अपने पंजो को ऊपर उठाएं.

स्क्वाट एक्सरसाइज

स्क्वाट एक्सरसाइज करन से शरीर का निचला हिस्सा मजबूत होता है. रोजाना 15 से 20 मिनट स्क्वाट करने से जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. स्क्वाट करना बहुत ही आसान है. स्क्वाट करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं फिर अपने दोनों हाथों को सीधा करें. इसके बाद बैठक-उठक करें. हफ्ते में 2 दिन इस एक्सरसाइज को करने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

