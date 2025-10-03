2 साल से छोटे बच्चे को पिलाते हैं कफ सिरप? सरकार ने किया अलर्ट

राजस्थान और मध्यप्रदेश में हाल ही में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर सामने आई है. इस मामले के बाद राज्य सरकार ने सिरप की जांच की वहीं केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनीता शर्मा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है.

सरकार के अनुसार बच्चों में अधिकतर समय होने वाली खांसी अपने आप ठीक हो जाती है. ऐसे में दवा की जरुरत नहीं होती है.

2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी या सर्दी की सिरप ना दें.

5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी दवाई ना दें. वहीं 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों को सिरप डॉक्टर की देखरेख में दें. वहीं ज्यादा डोज नहीं देना चाहिए.

बच्चों को सही मात्रा में और कम से कम दिनों के लिए दवा दें. एक साथ बच्चों को कई दवाई ना दें.

बच्चों को सिरप देने से पहले उपाय की मदद से बच्चों की खांसी ठीक करें.

खांसी ठीक करने के लिए आराम करें और घरेलू उपाय की मदद लें. जैसे भाप लेना, गुनगुना पानी का सेवन.

सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों की ही दवाएं दें.

डॉक्टर और फार्मासिस्टों को सही परामर्श और दवा देने के लिए नियमों के प्रति जागरुक करना चाहिए.

इन सभी निर्देशों को केंद्र से लेकर जिले स्तर पर पालन किया जाए.

कफ सिरप में क्या मिक्स था?

कफ सिरप में क्या मिक्स था उसकी जांच की जा रही हैं. अभी तक खतरनाक केमिकल के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि कफ सिरप बाने में केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल होता है. खांसी रोकने के लिए कफ सिरप में डेस्कट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि केमिकल प्रोसेसिंग से तैयार किया जाता है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार बच्चों को डेस्कट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड की ज्यादा डोज नहीं देनी चाहिए. इससे सांस लेने में दिक्कत, नींद, चक्कर और दौरे जैसी समस्या हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

