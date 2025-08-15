6 माह के बच्चे के लिए जहर है सेरेलेक, धीरे-धीरे शरीर में घोल देता है पॉइजन; दूध पाउडर को लेकर सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट!

6 से 24 महीने के बच्चों को सेरेलेक खिलाते हैं. सेरेलेक में चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है, चीनी वाले सेरेलेक को खिलाने से बच्चों को ये समस्या हो सकती है.
बच्चों का ध्यान रखने के लिए माता-पिता क्या कुछ नहीं करते हैं. बच्चों की ग्रोथ के लिए जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो अधिकतर माता-पिता बच्चे को सेरेलेक और दूध पाउडर खिलाना शुरू करते हैं. माना जाता है कि सेरेलेक खिलाने से बच्चे को जरूरी पोषण मिलेगा. लेकिन क्या आप जानते हैं आप अपने बच्चे के हेल्दी सेरेलेक नहीं बल्कि चीनी का घोल पिला रहे हैं.
सेरेलेक और दूध में चीनी की अधिक मात्रा
पिछले कुछ समय से सेरेलेक प्रोडक्ट में मिलावट की खबरें आ रही है. दरअसल इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के सेरेलेक में मिलावट का खुलासा किया है. बच्चों के दूध पाउडर और सेरेलेक में शुगर की मात्रा अधिक पाई गई है.
सरकार ने गठन किया नया पैनल
FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 6 से 24 महीने के बच्चों के लिए बेबी फूड्स में चीनी की अधिक मात्रा को कम करने लिए नए नियम पर विचार करने के लिए एक पैनल का गठन किया है. सरकार ने यह फैसला नेस्ले के सेरेलेक में चीनी की मात्रा अधिक पाए जाने वाले विवाद के बाद किया है.
सेरेलेक खिलाने से हो सकते हैं नुकसान
WHO के अनुसार 6 से 24 महीने के बच्चों को हाई शुगर प्रोडक्ट खिलाने से मोटापा का रिस्क बढ़ सकता है. ज्यादा शुगर खिलाने से 6 से 24 महीने के बच्चों में मोटापे की समस्या हो सकती है.
दिमाग की ग्रोथ पर पड़ता है असर
6 से 24 महीने के बच्चों को ज्यादा मात्रा में चीनी का सेवन कराने से बच्चों की ब्रेन हेल्थ पर भी असर पड़ता है. ज्यादा मात्रा में चीनी खाने से ब्रेन सेल्स पर बुरा असर पड़ता है.
