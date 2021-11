Chair pose yoga: सुबह उठकर 1 मिनट तक करें ये आसन, कई बीमारियां होंगी दूर, बेहद सरल है करने का तरीका

Benefits of doing chair pose: आधुनिक जीवन शैली ने लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दी है. यही कारण है कि आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहना अपने आप में एक चुनौती है. गलत खान-पान, अनिद्रा, तनाव और व्यायाम से दूर रहने के कारण लोग आए दिन बीमार रहते हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम तन और मन दोनों से स्वस्थ रहें. इसके लिए सबसे आसान तरीका है योग करना. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं चेयर पोज योग के फायदे. जी हां, यह एक ऐसा योग है, जिससे कई बीमारियां दूर रहती हैं.

क्या है चेयर पोज योग (What is Chair Pose Yoga)

यह आसन दो शब्द कुर्सी अर्थात बैठने की जगह और आसन का मतलब बैठने की मुद्रा से बना हुआ है. यह आसन कुर्सी पर बैठने की काल्पनिक मुद्रा है. इसे करने की अवधि 30-60 सेकेंड की बताई गई है. इस आसन को करने से कंधे और पसलियों में स्ट्रेच आता है, जबकि ये जांघों, पसलियों के कॉलम एडियों और पिंडलियों को मजबूत बनाने में मदद करता है.

चेयर पोज आसन करने की आसान विधि (easy way to do chair pose)

ये आसन सुबह के वक्त करना चाहिए सबसे पहले साफ स्थान पर एक योग मैट बिछा लें. अब सूर्य नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं. इसके बाद आप एक गहरी सांस लें. फिर अपने हाथों को हवा में लहराते हुए उपर ले जाएं. अपने शरीर को धीरे-धीरे बैठने की मुद्रा में ले आएं. जैसे की आप कुर्सी पर बैठते हैं. इस मुद्रा में कुछ पल के लिए रुकें. इसके बाद दुबारा अपनी मुद्रा में आ जाएं. ऐसा 30 से 60 सेकंड तक रोजाना करें.

चेयर पोज योग के फायदे (Benefits of Chair Pose Yoga)

इसे करने से कमर मजबूत होती है.

जांघों एवं पंजों में मजबूती आती है.

इससे रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होती है

शरीर में ताजगी बनी रहती है

पेट संबंधी समस्याएं खत्म होती हैं.

कब्ज, बदहजमी, अपच नहीं होती.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.