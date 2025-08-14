होंठों का रंग बदलना हो सकता है खतरे की घंटी! लाल, पीले या काले होंठ इन गंभीर बीमारियों का देते हैं संकेत

Lip Color Meaning: होंठ सिर्फ चेहरे की खूबसूरती ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि ये हमारे शरीर की सेहत के बारे में भी संकेत देते हैं. होठों का बदला रंग सेहत की अलग-अलग स्थितियों को बताता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक होंठों का रंग बदलना अक्सर शरीर में अंदरूनी बदलाव या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. यह रंग आपके ब्लड सर्कुलेशन, पोषण की कमी या फिर किसी दूसरी गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दे सकता है. आइए जानते हैं, होंठों का अलग-अलग रंग किस तरह आपके शरीर में होने वाली बीमारियों का संकेत देता है.

होठों का गहरा लाल हो जाना

वैसे तो महिलाएं होठों को लाल करने के लिए लिपिस्टिक का यूज करती हैं, लेकिन अगर बिना लिपिस्टिक का इस्तेमाल किए बिना ही होंठ ज्यादा लाल होने लगे तो यह खतरनाक हो सकता है. होंठों का रंग गहरा लाल हो रहा है तो ये आपके लिवर में किसी तरह की बीमारी का संकेत हो सकता है. लिवर में समस्या होने पर होंठों का रंग लाल हो जाता है. इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी कभी होंठों का गहरा लाल होना एलर्जी के कारण भी हो सकता है. कई बार जो लोग चेन स्मोकिंग करते हैं, उनके होठों का रंग भी लाल हो जाता है.

काले होंठ

जो लोग सिगरेट पीते हैं या दूसरे तरह की स्मोकिंग करते हैं तो उनके होंठ धीरे-धीरे काले होने लगते हैं. इसके साथ ही जो लोग ज्यादा मेकअप या ब्यूटी प्रोडक्ट होठों पर यूज करते हैं, उनके होंठ भी काले होने लगते हैं.

सफेद होंठ

कुछ लोगों के होंठ सफेद या गुलाबी ग्रीसी कलर के होने लगते हैं. यह बिलकुल भी साधारण नहीं होता है. होंठों का सफेद या गुलाबी ग्रीसी होना शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकता है.इसके साथ ही बेरंग या सफेद होंठ शरीर में पोषण की कमी की तरफ इशारा करते हैं.

नीले होंठ

अगर किसी के होंठ अचानक नीले पड़ने लगे तो यह दिल की बीमारी या फेफड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है. जब दिल या फेफड़े ठीक से काम नहीं करते, तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है. इस वजह से होंठ नीले दिखने लगते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है.

पीले होंठ

पीले होंठ इशारा करते हैं कि आपके शरीर में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ गया है. ये पीलिया का भी संकेत होता है. पीले होंठ (Yellow Lips) लिवर में किसी तरह की खराबी का भी संकेत हो सकते हैं.

हरे होंठ

अगर होंठ हल्के हरे रंग के हो रहे हैं तो यह ठंड लगने या फेफड़ों में किसी तरह की समस्या का संकेत हो सकता है. वहीं कुछ मामलों में होंठ का बैंगनी रंग भी सांस लेने में समस्या का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.