डायबिटीज और कैंसर का जमकर मुकाबला करते हैं ये छोटे-छोटे बीज, ताकत में किसी से कम नहीं
डायबिटीज और कैंसर का जमकर मुकाबला करते हैं ये छोटे-छोटे बीज, ताकत में किसी से कम नहीं

चिया सीड्स को अगर सुपरफूड कहा जाए, तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बेशुमार फायदे कौन-कौन से है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 07, 2025, 12:03 PM IST
डायबिटीज और कैंसर का जमकर मुकाबला करते हैं ये छोटे-छोटे बीज, ताकत में किसी से कम नहीं

Chia Seed Ke Fayde: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी लोग किसी न किसी फिजिकल प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, चाहे वो दिल से जुड़ी दिक्कत हो, डायबिटीज हो या फिर डाइजेस्टिव इशूज. डाइट की बिगड़ी आदतें, फास्ट फूड का बढ़ता चलन और लाइफस्टाइल की लापरवाही ने हमें धीरे-धीरे शारीरिक समस्याओं की ओर धकेल दिया है. ऐसे में एक छोटा सा सीड्स, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है. इसका नाम चिया सीड्स है.

न्यूट्रीएंट्स से भरपूर
अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चिया सीड्स का साइंटिफिक नेम साल्विया हिस्पानिका (Salvia hispanica) है. ये बीज दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन न्यूट्रीएंट्स से भरपूर होते हैं. इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं.

हार्ट का दोस्त
दिल की सेहत के लिए चिया सीड्स का सेवन खासतौर से फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं. इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है. यह उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, जो हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की दवाएं ले रहे हैं. इसके अलावा, ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे खतरे कम हो सकते हैं.

डायबिटीज में असरदार
डायबिटीज के मरीजों के लिए भी चिया सीड्स किसी वरदान से कम नहीं हैं. इसमें मौजूद फाइबर शरीर में शुगर के एब्जॉर्ब्शन के प्रॉसेस को स्लो करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्टेबल बना रहता है. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को घटाया जा सकता है.

पेट के लिए अच्छा
डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जैसे कब्ज, गैस और अपच, भी आजकल आम होती जा रही हैं. चिया सीड्स इसमें भी बेहद मददगार हैं. जब इन सीड्स को पानी में भिगोया जाता है, तो ये जेल जैसा रूप ले लेते हैं. ये जेल आंतों की सफाई करता है. इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है और डाइजेस्टिव प्रॉसेस बेहतर होती है.

कैंसर का दुश्मन
कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात करें तो चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. ये फ्री रेडिकल्स ही कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं. खासतौर पर इनमें पाए जाने वाले क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और केम्पफेरोल जैसे तत्व शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं.

कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ट्यूमर की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं और कैंसर से पीड़ित मरीजों में वजन घटने की समस्या को भी कम कर सकते हैं. चिया सीड्स को दही, दूध, जूस या पानी में भिगोकर खाया जा सकता है. इसे सलाद या ओट्स में भी मिलाया जा सकता है. ध्यान रहे कि सूखे चिया सीड्स को ज्यादा मात्रा में एक साथ न खाएं, क्योंकि ये पेट में जाकर फूल जाते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;