Advertisement
trendingNow12977910
Hindi NewsHealth

एक तो पॉल्यूशन, ऊपर से सर्द हवाएं, ऐसे में बच्चा छींकने लगे तो मां-बाप कैसे रखें उनका ख्याल?

सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषण में इजाफा होना आम बात हो गई है, लेकिन ऐसे में बच्चों को बार-बार छींक आने लगती है, ऐसे में पैरेंट को खास ख्याल रखना चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक तो पॉल्यूशन, ऊपर से सर्द हवाएं, ऐसे में बच्चा छींकने लगे तो मां-बाप कैसे रखें उनका ख्याल?

Sneezing: बच्चों में ठंडी हवाओं और प्रदूषण के कारण अचानक छींक और नाक बहने की समस्या होना आम बात है. खासकर जब बच्चे ड्राई, ठंडी हवा में खेलते हैं या बाहर जाते हैं, तो उनके शरीर की इम्यूनिटी तुरंत रिएक्ट करने लगती है. ऐसे में आप देखेंगे कि नाक बहने लगती है, बार-बार छींक आती है और कभी-कभी छाती में हल्की जकड़न या नाक बंद होने जैसा महसूस होता है. बच्चों में ये असहजता उन्हें चिड़चिड़ा या बेचैन भी बना सकती है. कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बार-बार पानी पीने के लिए मांगता है.

कैसे परेशान करता है पॉल्यूशन?
पॉल्यूशन भी इस परेशानीी को और बढ़ा देता है. धूल, धुआं और कारों के धुएं में मौजूद कण बच्चों की नाक और सांस लेने के रास्ते को परेशान कर सकते हैं, जिससे सर्दी-जुकाम के लक्षण और तेज हो जाते हैं. ऐसे में पैरेंट्स को बहुत सतर्क रहना चाहिए. बच्चे को बाहर ले जाते समय गर्म कपड़े पहनाना, ठंडी हवाओं में लंबे समय तक न रहने देना और घर में एयर प्यूरीफायर या वेंटिलेशन का ध्यान रखना मददगार साबित हो सकता है.

दवाओं से मिलेगा आराम
होम्योपैथिक दवाएं भी इस कंडीशन में आराम दिलाने में कारगर हो सकती हैं. ये दवाएं न सिर्फ लक्षणों को कम करती हैं बल्कि रिकवरी को भी बढ़ावा देती हैं. बच्चों को दवा देते समय हमेशा उनकी उम्र और लक्षणों का ध्यान रखें और अगर लक्षण ज्यादा बढ़ें या लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही घर में हाइड्रेशन का ख्याल रखना जरूरी है. बच्चे को बार-बार छोटे-छोटे घूंट पानी पिलाने से नाक की सूजन और गले की खराश में राहत मिल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सावधानी भी जरूरी
थोड़ी सतर्कता, सही कपड़ों का सेलेक्शन, घर में साफ-सफाई और होम्योपैथिक मदद से आप अपने बच्चे को सेफ और कंफर्टेबल रख सकते हैं. सही देखभाल से बच्चे जल्दी ठीक होते हैं और उनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज भी नॉर्मल रहती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PollutionColdSneezingchild healthair pollutionAQIdelhi AQI

Trending news

मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
PM SHRI scheme
पीएम मोदी की वो स्कीम, जिससे केरल की दो पार्टियों के बीच हो गई रार, सामने आई कलह
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
jammu kashmir news
देश में SIR कराने में जल्दबाजी न करे मोदी सरकार वरना.... उमर अब्दुल्ला की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र को बड़ा झटका, कहा- बंगाल में फिर से शुरू करें MNREGA
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
Viral News
Air India की फ्लाइट में मिला तिलचट्टा, कंपनी ने लिया ऐसा 'एक्शन' कि लोग हुए कन्फ्यूज
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
Jammu and Kahsmir
CIK ने कट्टरपंथियों की साजिश की नाकाम, आतंकी बनने से 2 युवकों को बचाया
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
Run for India
1, 2, 3, 4, 5...दिव्यांग के साथ इंडियन आर्मी के चीफ ने लगाए पुश अप्स
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR
Election Commission of India
7 फरवरी को फाइनल लिस्ट, 4 नवंबर से मिलेगा फॉर्म, देश के इन 12 राज्यों में होगा SIR