चाइल्ड कैंसर के मामलों में 40 फीसदी केस ब्लड कैंसर के, नई तकनीकों से हो रहा इलाज

Cancer in Children: कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को चपेट में ले सकती है. अब बच्चों को भी कैंसर अपनी चपेट में ले रहा है. बच्चों में होने वाले कैंसर को चाइल्डहुड कैंसर (Childhood Cancer) कहा जाता है. एक आंकड़े के मुताबिक देशभर में हर साल करीब 70 हजार बच्चों को ये बीमारी शिकार बना रही है. इस गंभीर और चिंताजनक विषय को लेकर धर्मशिला नारायणा अस्पताल ने इसके इलाज की पद्धतियों पर जनता से संवाद किया.

एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्‍चों में करीब 5 तरह के कैंसर के मामले सबसे ज्‍यादा देखने को मिल रहे हैं. ये हैं ल्‍यूकेम‍िया, लिम्‍फोमा, रेटिनोब्‍लास्‍टोमा (आंखों में कैंसर), ब्रेन ट्यूमर और बोन कैंसर. वहीं डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों के केस में 40 फीसदी केस ब्लड कैंसर के होते हैं. मीडिया के सामने रूबरू होते हुए एक्सपर्ट्स ने समय पर कैंसर की बीमारी की पहचान, कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने और बच्चों में कई तरह के होने कैंसरों के बीमारी के उपचार की सफलता दर के बारे में लोगों को जागरूक किया.

क्या कहते हैं डॉक्टर

Add Zee News as a Preferred Source

इस मौके पर नारायणा हेल्थ में ऑन्कोलॉजी कॉलेजियम के वाइस चेयरमैन डॉ सुनील भट्ट ने उन्नत ट्रांसप्लांट तकनीकों और अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, उनका फोकस थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया और अन्य बाल कैंसरों से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर है. CAR-T सेल थेरेपी का इस्तेमाल उन मामलों के उपचार में होता है जहां बीमारी बार-बार वापस आती है या फिर वह सामान्य उपचार से निदान की तरफ नहीं बढ़ती'.

डॉ भट्ट ने ये भी कहा, 'मैंने अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित करीब 2500 बच्चों से अधिक का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट तकनीक से किया है, वो आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं'. इस मौके पर धर्मशिला नारायणा अस्पताल में पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एवं बीएमटी विभाग की सीनियर कंसलटेंट डॉ मेघा सरोहा ने कहा, हमने कैंसर और ब्लड कैंसर के अनेक बेहद जटिल मामलों का सफल इलाज किया है. ऐसा अस्पताल की उन्नत चिकित्सीय तकनीकों से संभव हुआ. हमारा मकसद केवल रोग-निवारण नहीं, बल्कि बच्चों और उनके परिवारों को पूरे इलाज के दौरान समग्र रूप से स्वस्थ बनाए रखना है.